Головне за тиждень: нова банкнота, інфляція в Україні та міжнародні резерви

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 липня 2026, 20:00

Головне за тиждень: нова банкнота, інфляція в Україні та міжнародні резерви

Головне за тиждень.

Головне за тиждень.

В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн

Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу — 2 000 грн. На лицьовому боці купюри зображено українського поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса. Про це під час брифінгу 10 липня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Світова економіка зростатиме повільніше: МВФ оновив прогноз на 2026 рік

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 3% із 3,1%, очікуючи відновлення темпів до 3,4% у 2027-му. Оновлений прогноз опублікований у липневому перегляді World Economic Outlook.

Ціни в Україні вперше просіли: що подешевшало найбільше у червні

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року порівняно з травнем знизилися на 0,1%. У річному вимірі інфляція становила 7,2%, свідчать дані Держстату. Базова інфляція, яка не враховує частину волатильних і адміністративно регульованих цін, у червні становила 0,5% до травня. Порівняно з червнем 2025 року базові ціни зросли на 8,1%.

Девальвація гривні поки на паузі: експерт пояснив причини

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,269 млрд. За червень вони збільшилися на 12,1%, або на понад $5,5 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Олексій Кущ.

НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи. Причина — порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.

США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп

Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot і передадуть необхідні технології. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Топ-5 банків, які найактивніше збирали гроші населення на валютні та гривневі депозити

На депозитному ринку встановився повний штиль: за останні два тижні всі відстежувані «Мінфіном» банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн зберегли свої ставки за вкладами незмінними. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку приватним власникам гривні, долара та євро, та які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

Національний банк України у червні суттєво збільшив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чисте сальдо валютних інтервенцій регулятора зросло до $5,1 млрд порівняно з $3,2 млрд у травні. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2026 року.

Міжнародні резерви збільшилися на 12,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51 269,3 млн. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Відгук місяця: чи можуть виконавці вилучати у боржників кошти державних програм

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року. Ним став клієнт Абанку під ніком Володимир Білогуб повідомив: із його рахунку були списані кошти, отримані за державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». За словами клієнта, він не встиг скористатися виплатою за її цільовим призначенням, оскільки гроші були стягнуті приватним виконавцем.

В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками

Українські компанії бронюватимуть співробітників по-новому. «Мінфін» уже писав про постанову Кабміну, яка набула чинності 2 червня цього року. Основні нововведення — збільшення середньої зарплати, необхідної для оформлення відстрочки для співробітників, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат, а також заборона бронювання сумісників. Однак потім уряд прийняв нову постанову, яка набула чинності 3 липня.

Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

АЗС потрапили під приціл: чи загрожує Україні дефіцит та стрибок цін на пальне після атак

На українському ринку пального наростає криза. Останнім часом ворог посилив атаки на нашу паливну інфраструктуру, зокрема, АЗС. У червні під удари потрапили близько 150 заправок, цього місяця нальоти продовжуються. «Мінфін» розбирався, до чого готуватися водіям, — чи загрожує Україні дефіцит та подорожчання пального.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами