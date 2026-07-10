Головне за тиждень: нова банкнота, інфляція в Україні та міжнародні резерви

В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн

Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу — 2 000 грн. На лицьовому боці купюри зображено українського поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса. Про це під час брифінгу 10 липня повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Світова економіка зростатиме повільніше: МВФ оновив прогноз на 2026 рік

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 3% із 3,1%, очікуючи відновлення темпів до 3,4% у 2027-му. Оновлений прогноз опублікований у липневому перегляді World Economic Outlook.

Ціни в Україні вперше просіли: що подешевшало найбільше у червні

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року порівняно з травнем знизилися на 0,1%. У річному вимірі інфляція становила 7,2%, свідчать дані Держстату. Базова інфляція, яка не враховує частину волатильних і адміністративно регульованих цін, у червні становила 0,5% до травня. Порівняно з червнем 2025 року базові ціни зросли на 8,1%.

Девальвація гривні поки на паузі: експерт пояснив причини

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,269 млрд. За червень вони збільшилися на 12,1%, або на понад $5,5 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Олексій Кущ.

НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи. Причина — порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.

США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп

Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot і передадуть необхідні технології. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Топ-5 банків, які найактивніше збирали гроші населення на валютні та гривневі депозити

На депозитному ринку встановився повний штиль: за останні два тижні всі відстежувані «Мінфіном» банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн зберегли свої ставки за вкладами незмінними. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку приватним власникам гривні, долара та євро, та які фінустанови активно «пилососять» гроші населення, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

Національний банк України у червні суттєво збільшив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чисте сальдо валютних інтервенцій регулятора зросло до $5,1 млрд порівняно з $3,2 млрд у травні. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2026 року.

Міжнародні резерви збільшилися на 12,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51 269,3 млн. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Відгук місяця: чи можуть виконавці вилучати у боржників кошти державних програм

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року. Ним став клієнт Абанку під ніком Володимир Білогуб повідомив: із його рахунку були списані кошти, отримані за державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». За словами клієнта, він не встиг скористатися виплатою за її цільовим призначенням, оскільки гроші були стягнуті приватним виконавцем.

В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками

Українські компанії бронюватимуть співробітників по-новому. «Мінфін» уже писав про постанову Кабміну, яка набула чинності 2 червня цього року. Основні нововведення — збільшення середньої зарплати, необхідної для оформлення відстрочки для співробітників, з 2,5 до 3 мінімальних зарплат, а також заборона бронювання сумісників. Однак потім уряд прийняв нову постанову, яка набула чинності 3 липня.

Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

АЗС потрапили під приціл: чи загрожує Україні дефіцит та стрибок цін на пальне після атак

На українському ринку пального наростає криза. Останнім часом ворог посилив атаки на нашу паливну інфраструктуру, зокрема, АЗС. У червні під удари потрапили близько 150 заправок, цього місяця нальоти продовжуються. «Мінфін» розбирався, до чого готуватися водіям, — чи загрожує Україні дефіцит та подорожчання пального.