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8 липня 2026, 17:02

США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп

Сполучені Штати нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси Patriot і передадуть необхідні технології. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

США дозволять Україні виробляти системи Patriot — Трамп
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп

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Американський лідер зазначив, що Вашингтон готовий поділитися технологіями та продемонструвати Києву процес створення цих систем ППО.

«Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити», — сказав Трамп.

Він підкреслив, що йдеться про складну технічну розробку, проте він висловив упевненість, що українська сторона здатна швидко освоїти цей процес.

Далекобійні удари як інструмент примусу до миру

Крім того, Трамп заявив, що українські далекобійні удари по території росії можуть наблизити завершення війни.

Під час зустрічі журналісти попросили його прокоментувати застосування Україною далекобійної зброї. У відповідь слово взяв держсекретар США Марко Рубіо, який повідомив, що Київ і Вашингтон обговорюють можливості завдавати ударів углиб території рф, щоб змусити Москву відчути складність захисту власного повітряного простору.

За словами Рубіо, у США сподіваються, що це створить умови для початку переговорів про припинення війни.

«Це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни», — заявив Трамп.

Водночас президент США зауважив, що робота над мирною угодою триває вже тривалий час і залишається непростою.

«Ця угода в роботі вже довго, у неї є плюси і мінуси», — сказав він.

Також Трамп порівняв війну між росією та Україною з «бійкою двох у парку», додавши, що «інколи, може, треба дати їм побитися».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році під час міжнародної виставки озброєнь DSEI у Лондоні, міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із керівником німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Арміном Паппергером. За підсумками переговорів стало відомо, що компанія побудує в Україні новий завод з виробництва боєприпасів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
nitrous2000
nitrous2000
8 липня 2026, 17:16
#
Не здивуюсь якщо ми їх почнемо випускати більше ніж штати
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
8 липня 2026, 20:23
#
Я удивлюсь, если их вообще удастся начать производить раньше 2028 года. Вы вообще представляете себе, что такое наладить новое производство, выстроить цепочку поставок комплектующих, да ещё и в условиях войны? Ещё и деньги нужно на всё это где-то найти, немалые. Это вам не выклянчивать ракеты бесплатно.

К тому же пока не ясно, о какой именно версии говорил Трамп: ПАК-2 или ПАК-3?

Донни просто хочет снять с себя эту головную боль, тем более что им сейчас эти ракеты самим позарез нужны.
+
0
user mf
user mf
8 липня 2026, 22:36
#
Як би там не було, а виробляти самостійно — це набагато краще, а ніж клянчити, тим паче, що про необхідність їх виробництва кожного дня кажуть військові, тим більше, що все ліцензійне виробництво йде по SKD («отвьорточна» складання)
+
0
Abramon
Abramon
8 липня 2026, 22:34
#
Я не здивуюсь, якщо якщо якийсь *** продасть за квартиру в Київському ЖК і якесь відро нове з салону технології кацапам. В це я повірю більше.
+
+11
lider2000
lider2000
8 липня 2026, 17:40
#
Пока рано радоваться, сегодня он сказал, завтра забрал слова. С Ираном ето бьіло уже 100 раз.
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