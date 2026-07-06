Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За його словами, звичайні заклики переносити споживання електроенергії на інші години майже не дають результату. Саме тому, на його думку, потрібні фінансові стимули.

Що пропонує Герус

Він пропонує зробити електроенергію дешевшою у денний час і дорожчою у вечірні години. Такий підхід має мотивувати людей переносити частину споживання на першу половину дня.

Як пояснив Герус, через активне зростання сонячної генерації вдень в енергосистемі часто виникає профіцит. Саме тому він пропонує застосовувати у цей період понижуючий коефіцієнт 0,4, що означає знижку у 60% від чинного тарифу.

Водночас у вечірні години, коли навантаження на мережу максимальне, пропонується вводити підвищувальні коефіцієнти. Це має допомогти знизити вечірні піки споживання.

Парламентар зазначив, що досягти ідеального балансу в тарифах складно, але перегляд системи є необхідним через зміни в енергетиці та збільшення частки сонячної генерації.