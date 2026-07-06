Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 липня 2026, 11:52

Українцям хочуть змінити тарифи на електроенергію: коли світло буде дешевшим

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення. Йдеться про зміну коефіцієнтів у тризонному тарифі. Про це написав Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

В Україні можуть переглянути підхід до оплати електроенергії для населення.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, звичайні заклики переносити споживання електроенергії на інші години майже не дають результату. Саме тому, на його думку, потрібні фінансові стимули.

Що пропонує Герус

Він пропонує зробити електроенергію дешевшою у денний час і дорожчою у вечірні години. Такий підхід має мотивувати людей переносити частину споживання на першу половину дня.

Як пояснив Герус, через активне зростання сонячної генерації вдень в енергосистемі часто виникає профіцит. Саме тому він пропонує застосовувати у цей період понижуючий коефіцієнт 0,4, що означає знижку у 60% від чинного тарифу.

Водночас у вечірні години, коли навантаження на мережу максимальне, пропонується вводити підвищувальні коефіцієнти. Це має допомогти знизити вечірні піки споживання.

Парламентар зазначив, що досягти ідеального балансу в тарифах складно, але перегляд системи є необхідним через зміни в енергетиці та збільшення частки сонячної генерації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+55
TAN72
TAN72
6 липня 2026, 11:59
#
Очередной гений😂
+
+70
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
6 липня 2026, 13:13
#
Тобто типу «знизити» вартість коли нікого немає вдома, але підняти вартість тоді, коли всі вдома вранці і увечері, ЦЕ Ж ГЄНІАЛЬНА,записуй поки не забув!!!
+
+15
bosyak
bosyak
6 липня 2026, 15:30
#
Герус відкрив для себе дво і три зонні лічильники? Залишилося терміново їх ВСІМ встановити… :) ****. Хоча, сама ідея гарна, але має інший бік — в час коли енергію немає куди витрачати — ціна має бути від'ємною. Тоді буде справедливо…
+
0
Mindent
Mindent
6 липня 2026, 16:41
#
Ишь чего захотели.))))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами