Один із найстаріших та найпрестижніших приватних банків Швейцарії оштрафували за відмівання грошей

Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів, і призначив банку штраф у розмірі 3 млн швейцарських франків (близько 3,68 млн доларів США). Крім того, суд постановив конфіскувати активи на суму понад 400 млн франків. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про штраф

Прокуратура Швейцарії стверджувала, що Гульнара Карімова, донька покійного президента Узбекистану Іслама Карімова, отримувала хабарі та керувала злочинною мережею, відомою як «The Office», через яку у 2005−2013 роках сотні мільйонів доларів були переведені на рахунки у швейцарських банках.

За версією обвинувачення, Lombard Odier та один із його колишніх співробітників сприяли приховуванню коштів, які, ймовірно, мали злочинне походження. Суд також засудив колишнього менеджера банку, якого у матеріалах справи ідентифікують лише як C., до 24 місяців позбавлення волі умовно.

Водночас провадження щодо Гульнари Карімової було припинено. Суд пояснив це тим, що до закінчення строку давності немає реальної перспективи її звільнення чи екстрадиції до Швейцарії. Карімова, яка відбуває покарання в Узбекистані після засудження за розтрату та вимагання, заперечує будь-які правопорушення.

Також припинено провадження щодо ще одного обвинуваченого, який проживає в Росії, оскільки він не зміг прибути до Швейцарії з незалежних від нього причин.

У Lombard Odier заявили, що ще у 2012 році самостійно повідомили швейцарську владу про підозрілі операції, наголосили на наявності ефективної системи внутрішнього контролю та процедур фінансового моніторингу й повідомили про намір оскаржити рішення суду.

Суд також зазначив, що покарання банку та колишнього менеджера було пом’якшено через значний час, який минув із моменту вчинення інкримінованих дій. Обвинувачення за епізодами, що стосувалися подій до липня 2011 року, були закриті у зв’язку із закінченням строків давності.

Довідково

Lombard Odier — незалежна швейцарська банківська група, заснована 1796 року в Женеві. Вона є одним із найстаріших приватних банків світу та спеціалізується на управлінні приватним і інституційним капіталом, інвестиційному менеджменті, фінансовому плануванні, а також технологічних рішеннях для банків.

Група працює у форматі партнерства та повністю належить керуючим партнерам, які безпосередньо беруть участь в управлінні бізнесом.

Lombard Odier представлена більш ніж у 25 офісах у Європі, Азії, Північній Америці та на Близькому Сході.