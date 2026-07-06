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6 липня 2026, 13:12

Відгук місяця: чи можуть виконавці вилучати у боржників кошти державних програм

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року. Ним став клієнт Абанку під ніком Володимир Білогуб повідомив: із його рахунку були списані кошти, отримані за державною програмою «Скринінг здоров’я 40+». За словами клієнта, він не встиг скористатися виплатою за її цільовим призначенням, оскільки гроші були стягнуті приватним виконавцем.

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у травні 2026 року.

Автор відгуку переконаний, що такого списання не повинно було відбутися взагалі.

«… система банку повинна була заблокувати це списання. Кошти за програмою „Скринінг здоров’я 40+“ зараховуються на рахунок із спеціальним режимом використання (так звані „фарбовані гроші“, аналогічно до колишньої „єПідтримки“)… Кошти належать державі і якщо я не скористався ними, повертаються державі…», — упевнений автор відгуку.

Позиція банкірів та правників

В Абанку із такою інтерпретацією ситуації не погоджуються.

У відповіді на звернення клієнта банк наголосив, що порядок стягнення коштів визначається не умовами державної програми, а положеннями Закону України «Про виконавче провадження».

У фінустанові зазначають, що чинне законодавство містить перелік рахунків і коштів, на які не може бути звернене стягнення. Водночас рахунки, відкриті для отримання виплат за програмою «Скринінг здоров’я 40+», наразі не включені до такого переліку.

«На сьогодні у Законі про виконавче провадження відсутня норма, яка б надавала рахункам для подібних державних програм заборону від стягнень, тому, з юридичного погляду, цей рахунок є звичайним поточним рахунком фізичної особи», — пояснили в банку.

Там також підкреслили, що після отримання постанови виконавчої служби або судового рішення банк зобов'язаний виконати її в установленому законом порядку і не має права самостійно ігнорувати вимоги виконавця.

Юристи звертають увагу, що ключовим у таких спорах є саме правовий статус коштів конкретної державної програми.

Як пояснює адвокат ЮК «Приходько та партнери» Ілля Колесник, якщо нормативні акти, які регулюють програму, встановлюють спеціальний режим використання коштів або пряму заборону на звернення стягнення, такі виплати можуть користуватися додатковим правовим захистом.

Водночас сам факт цільового призначення коштів ще не означає автоматичний імунітет від арешту.

«Лише у випадку, якщо закон прямо не встановлює заборону на звернення стягнення на такі кошти. Якщо спеціальний захист передбачений законодавством, арешт і примусове списання можуть бути визнані неправомірними», — зазначає адвокат.

Не менш важливим є питання ролі самого банку.

За словами юриста, фінансова установа повинна дотримуватися законодавчих вимог щодо рахунків зі спеціальним режимом використання. Проте можливість автоматично визначати статус кожної виплати залежить від того, наскільки чітко такий механізм передбачений нормативною базою та реалізований у банківських системах.

У випадку, якщо клієнт вважає списання незаконним, він може звернутися до виконавця із вимогою повернути кошти, оскаржити його дії або подати позов до суду.

«Клієнт може надати документи, які підтверджують спеціальний статус коштів та заборону звернення на них стягнення», — наголошує Ілля Колесник.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
bosyak
bosyak
6 липня 2026, 14:08
#
Так радів би :)

Витратив державні гроші отримані «на шару» на списання частини боргу.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
6 липня 2026, 14:19
#
Государство бдит за своими деньгами, и забирает себе, если они не были использованы, так что могут повесить как новый долг когда придет время сгорания
+
0
bosyak
bosyak
6 липня 2026, 14:20
#
На кого? На того хто списав? Чи на того хто дозволив? Клієнт точно не при справах. :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 липня 2026, 16:22
#
Ще 500 грн від Мінфіну піде на сплату боргів.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 липня 2026, 16:17
#
500 грн. за найкращий відгук місяця — також будуть стягнуті приватним виконавцем.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 липня 2026, 16:38
#
Порядок стягнення коштів визначається положеннями Закону України «Про виконавче провадження».
Чинне законодавство містить перелік рахунків і коштів, на які не може бути звернене стягнення.
Рахунки, відкриті для отримання виплат за програмою «Скринінг здоров’я 40+», не включені
до такого переліку, як і «єПідтримка», «Національний кешбек» та інші ДІЯ-рахунки.
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