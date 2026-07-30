У четвер, 30 липня, в Україні зафіксовано зростання середніх роздрібних цін на всі види пального. Найбільший стрибок продемонстрували дизельне пальне та автомобільний газ. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
30 липня 2026, 19:11
Ціни на АЗС 30 липня: в Україні подорожчали всі види пального
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Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 12 копійок до 84,25 грн/л.
- Бензин А-95 додав 26 копійок і тепер його середня ціна становить 81,19 грн/л.
- Бензин А-92 подорожчав на 6 копійок до 77,70 грн/л.
- Дизельне пальне подорожчало на 1 гривню до 90,66 грн/л.
- Автомобільний газ додав у ціні 75 копійок, подорожчавши до 43,32 грн/л.
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Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
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