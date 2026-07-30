Ціни на АЗС 30 липня: в Україні подорожчали всі види пального

У четвер, 30 липня, в Україні зафіксовано зростання середніх роздрібних цін на всі види пального. Найбільший стрибок продемонстрували дизельне пальне та автомобільний газ. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».