Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

Національний банк України у червні суттєво збільшив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чисте сальдо валютних інтервенцій регулятора зросло до $5,1 млрд порівняно з $3,2 млрд у травні. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2026 року.