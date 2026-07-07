Національний банк України у червні суттєво збільшив продаж іноземної валюти на міжбанківському ринку. Чисте сальдо валютних інтервенцій регулятора зросло до $5,1 млрд порівняно з $3,2 млрд у травні. Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2026 року.
7 липня 2026, 14:16
Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини
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Чому зріс попит на валюту
Головним драйвером посилення тиску на валютному ринку став безготівковий сегмент. Центробанк виділяє кілька ключових причин:
- Бюджетний чинник: активізація державних видатків та значні фінансові потреби сектору оборони.
- Сезонність: пропозиція іноземної валюти з боку агропромислового комплексу (АПК) у червні традиційно скоротилася.
- Готівковий ринок: чистий попит на готівкову інвалюту з боку населення також зріс, проте його динаміка залишалася помірною — показник виявився вдвічі нижчим за локальний пік, зафіксований у березні цього року.
Що з курсом
У НБУ зазначили, що погіршення ринкової кон'юнктури всередині країни та глобальне зміцнення американської валюти на світових майданчиках призвели до помірного послаблення гривні.
За підсумками червня середній офіційний курс української валюти знизився:
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Джерело: Мінфін
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