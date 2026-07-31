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31 липня 2026, 9:26

Легалізацію порно в Україні вимагають зупинити: до Ради звернулися понад 110 організацій

Велика кількість громадських, правозахисних і благодійних організацій звернулися до керівництва Верховної Ради із закликом не ухвалювати законопроєкт № 15294 у нинішній редакції. Автори звернення наголошують, що питання, пов'язані з дитячою порнографією, та поширення контенту для дорослих не можна розглядати в одному законі.

Велика кількість громадських, правозахисних і благодійних організацій звернулися до керівництва Верховної Ради із закликом не ухвалювати законопроєкт № 15294 у нинішній редакції.

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Звернення, яке підтримали понад 500 підписантів, надіслали голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та профільним парламентським комітетам.

Чому правозахисники виступають проти

Автори звернення підкреслюють, що підтримують жорсткіше покарання за сексуальну експлуатацію дітей, однак вважають неприйнятним поєднання цієї норми з декриміналізацією комерційного порноринку.

На їхню думку, законопроєкт не містить достатніх механізмів контролю. Зокрема, у ньому не прописані правила перевірки віку учасників, не визначено державний орган, який контролював би ринок, а також відсутні запобіжники проти примусу чи експлуатації людей.

Детально ми розповідали про цю ініциативу у статті «За надсилання інтимних фото без згоди тепер каратимуть».

Правозахисники також заявляють, що окремі положення документа можуть суперечити міжнародним зобов'язанням України, зокрема вимогам законодавства Європейського Союзу щодо боротьби з торгівлею людьми. На їхню думку, навіть добровільна згода людини на участь у створенні такого контенту не завжди виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу.

Окремо у зверненні звертають увагу на ризики, пов'язані з війною. Активісти вважають, що за відсутності чітких правил легальний ринок може бути використаний для поширення матеріалів, пов'язаних із сексуальним насильством над військовополоненими або цивільними на тимчасово окупованих територіях.

Саме тому організації пропонують розділити законодавчі зміни. Посилення відповідальності за злочини проти дітей вони закликають оформити окремим законопроєктом, а питання декриміналізації виробництва контенту для дорослих — винести на ширше громадське та експертне обговорення із залученням фахівців у сфері права, безпеки та євроінтеграції.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 15294 у першому читанні. Один із його авторів, народний депутат Ярослав Железняк, раніше заявляв, що чинна редакція статті 301 Кримінального кодексу дозволяє безпідставно переслідувати контент-мейкерів, тоді як великі міжнародні платформи, зокрема OnlyFans, офіційно працюють і сплачують податки в Україні.

Читайте також:Історія OnlyFans: як випадково створити надуспішну бізнес-модель

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2026, 11:19
#
«На їхню думку, навіть добровільна згода людини на участь у створенні такого
контенту не завжди виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу»

Забороніть трансляцію та розповсюдження в Україні всіх фільмів для дорослих 18+,
та відкрийте кримінальні провадження проти акторів, режисерів, операторів
та адміністраторів кіностудій, бо «участь у створенні такого контенту не завжди
виключає економічний тиск, шантаж або інші форми примусу».
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2026, 11:24
#
Успішним українським моделям OnlyFans краще переїхати з України до Европи,
де така дурість, як стаття 301 Кримінального кодексу — відсутня.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 липня 2026, 11:46
#
Что удивительно — ни одна из 110 организаций-подписантов за всё время своего существования
не стала на защиту женщин, которых осудили по 301 статье за личные фото и видео в обнажённом виде, которые они добровольно снимали и пересылали своим мужьям, сожителям либо продавали через интернет.

Вот бы и проявили истинную заботу об украинках, а не только разводить демагогию, цитирую:
«Правозахисниці наголошують, що захист приватного життя повнолітніх осіб має
забезпечуватися вузькими правовими нормами, які не криміналізують приватну поведінку»

Реальные предложения на эту тему никто из правозащитников так и не предоставил
ни пять лет назад, ни год назад ни сейчас, значит их вполне устраивает 301 статья УК
в текущей редакции.
+
+23
kadaad1988
kadaad1988
31 липня 2026, 13:04
#
Судя по всему, ребята, которые крышевали *** в Украине теряют доходы и поэтому организовали вопли 110 никому неизвестных организаций до этого времени.
+
0
BigBend
BigBend
31 липня 2026, 13:11
#
А ТЦК не хоче зайнятись членами цих організацій? Як видно, часу та бажання захищати щось у них безліч.
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0
bohdan1
bohdan1
31 липня 2026, 15:28
#
Корупціонери з нацполіції і СБУ проти :)
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