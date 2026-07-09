Світова економіка зростатиме повільніше: МВФ оновив прогноз на 2026 рік

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2026 році до 3% із 3,1%, очікуючи відновлення темпів до 3,4% у 2027-му. Оновлений прогноз опублікований у липневому перегляді World Economic Outlook, повідомляє Reuters.

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Що прогнозує МВФ

МВФ також підвищив прогноз світової інфляції на 2026 рік до 4,7%, що на 0,3 відсоткового пункту більше, ніж очікувалося у квітні. У 2027-му інфляція, за оцінками фонду, сповільниться до 3,9%.

У фонді зазначили, що світова економіка виявилася стійкішою до наслідків війни на Близькому Сході, ніж прогнозувалося раніше.

Підтримку економічній активності забезпечили технологічний сектор, використання стратегічних нафтових резервів та адаптація бізнесу до перебоїв у постачанні. Водночас ризики подальшої ескалації конфлікту залишаються високими.

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МВФ прогнозує, що зростання світової торгівлі сповільниться до 3,5% у 2026 році після 5% у 2025-му, а у 2027 році прискориться до 4,3%.

Фонд також переглянув прогнози для окремих економік. Для США прогноз зростання у 2026 році залишився незмінним — на рівні 2,3%, тоді як для єврозони його знижено до 0,9% із 1,1%. Прогноз для Китаю покращено до 4,6%, а для Індії — незначно знижено до 6,4%.

Новий базовий сценарій МВФ ґрунтується на припущенні, що судноплавство через Ормузьку протоку почне відновлюватися в середині липня, а повністю повернеться до довоєнного рівня до березня 2027 року.

Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», Міжнародний валютний фонд представив три сценарії глобального економічного зростання на тлі високої невизначеності через конфлікт на Близькому Сході.