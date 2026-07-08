НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2026, 9:00

НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи. Причина — порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Заходи впливу застосовано до АТ «ПУМБ», АТ «Укрсиббанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк» та ТОВ «Ай Ломбард».

Найбільший штраф отримав ПУМБ — 10 млн грн. Банк також отримав письмове застереження щодо внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу.

Хто отримав штрафи

ПУМБ оштрафовано на 10 млн грн за низку порушень у сфері ПВК/ФТ. Зокрема, НБУ вказав на неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів, невиконання посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів із високим рівнем ризику, а також недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Окремо регулятор зазначив про порушення, пов’язані з клієнтами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України. Також серед зауважень — несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції та неналежне виконання обов’язку відмовити клієнтам у підтриманні ділових відносин у визначених законом випадках.

Читайте також: Відгук місяця: чи можуть виконавці вилучати у боржників кошти державних програм

Укрсиббанк отримав штраф 400 тис. грн. За даними НБУ, йдеться про порушення вимог щодо розроблення та впровадження внутрішніх документів із фінмоніторингу, а також невжиття окремих заходів, передбачених положенням регулятора.

Таскомбанк оштрафовано на 200 тис. грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Універсал Банк отримав письмове застереження. Порушення стосувалося неналежного виконання обов’язку щодо належної перевірки існуючого клієнта.

Найбільший штраф для небанківської установи

ТОВ «Ай Ломбард» отримало кілька заходів впливу. Найбільший із них — штраф 4,096 млн грн за невиконання обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

За даними НБУ, це призвело до низки інших порушень: неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів із ПВК/ФТ, проблем із перевіркою клієнтів, недоліків у ризик-орієнтованому підході, а також невиконання окремих вимог щодо клієнтів, які є політично значущими особами.

Крім того, «Ай Ломбард» отримав штраф 100 тис. грн за порушення валютного законодавства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
youknow
youknow
8 липня 2026, 11:30
#
Нарешті через рік прокинулись. це добре, краще пізно ніж ніколи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають amigo9876, Zelyapoz и 57 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами