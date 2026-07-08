НБУ покарав банки за фінмоніторинг: хто отримав найбільші штрафи

Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи. Причина — порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Заходи впливу застосовано до АТ «ПУМБ», АТ «Укрсиббанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк» та ТОВ «Ай Ломбард».

Найбільший штраф отримав ПУМБ — 10 млн грн. Банк також отримав письмове застереження щодо внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу.

Хто отримав штрафи

ПУМБ оштрафовано на 10 млн грн за низку порушень у сфері ПВК/ФТ. Зокрема, НБУ вказав на неналежну перевірку нових та існуючих клієнтів, невиконання посилених заходів належної перевірки щодо клієнтів із високим рівнем ризику, а також недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Окремо регулятор зазначив про порушення, пов’язані з клієнтами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України. Також серед зауважень — несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції та неналежне виконання обов’язку відмовити клієнтам у підтриманні ділових відносин у визначених законом випадках.

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Укрсиббанк отримав штраф 400 тис. грн. За даними НБУ, йдеться про порушення вимог щодо розроблення та впровадження внутрішніх документів із фінмоніторингу, а також невжиття окремих заходів, передбачених положенням регулятора.

Таскомбанк оштрафовано на 200 тис. грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Універсал Банк отримав письмове застереження. Порушення стосувалося неналежного виконання обов’язку щодо належної перевірки існуючого клієнта.

Найбільший штраф для небанківської установи

ТОВ «Ай Ломбард» отримало кілька заходів впливу. Найбільший із них — штраф 4,096 млн грн за невиконання обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

За даними НБУ, це призвело до низки інших порушень: неналежного розроблення та впровадження внутрішніх документів із ПВК/ФТ, проблем із перевіркою клієнтів, недоліків у ризик-орієнтованому підході, а також невиконання окремих вимог щодо клієнтів, які є політично значущими особами.

Крім того, «Ай Ломбард» отримав штраф 100 тис. грн за порушення валютного законодавства.