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9 липня 2026, 12:17

Девальвація гривні поки на паузі: експерт пояснив причини

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,269 млрд. За червень вони збільшилися на 12,1%, або на понад $5,5 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року, за попередніми даними, становили $51,269 млрд.

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Зростання резервів стало можливим завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти Нацбанком на міжбанку та боргові виплати України в іноземній валюті.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту. Це сильніша позиція, ніж місяцем раніше, але нижче умовного рівня у шість місяців імпорту, який часто розглядають як більш комфортний запас міцності для воєнної економіки.

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Звідки прийшли гроші

У червні на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $11,316 млрд. Найбільші суми Україна отримала від ЄС та через рахунки Світового банку.

Зокрема, $6,821 млрд надійшло від Європейського Союзу, ще $4,495 млрд — через рахунки Світового банку.

Окремо ЄС спрямував $4,4 млрд на закупівлю зброї в межах програми Ukraine Support Loan. Ці кошти не входили до міжнародних резервів НБУ, оскільки були спрямовані безпосередньо на оборонні потреби.

Водночас частину резервів використали на боргові платежі. На обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком спрямували $211,5 млн, на обслуговування валютних ОВДП — $7,2 млн, іншим кредиторам — $51 млн. Ще $171,5 млн Україна сплатила МВФ.

Скільки валюти продав НБУ

На валютному ринку НБУ у червні продав $5,147 млрд. Це значна сума, яка показує, що попит на валюту залишається високим, а регулятор і далі згладжує коливання курсу через інтервенції.

Саме інтервенції залишаються головним інструментом підтримки керованої гнучкості курсу. НБУ не фіксує гривню жорстко, але й не дає ринку швидко розхитати курс у періоди підвищеного попиту на валюту.

Читайте також: Валютні інтервенції НБУ у червні підскочили до $5,1 мільярда: регулятор назвав причини

На динаміку резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та валютних курсів. У червні цей фактор зменшив резерви на $191,4 млн.

Що це означає для гривні

Зростання резервів до понад $51 млрд тимчасово знижує тиск на гривню. У НБУ з’являється більший запас для валютних інтервенцій, а ринок отримує сигнал, що регулятор має ресурс для згладжування коливань.

Однак це не означає, що девальваційні ризики зникли. Резерви зросли завдяки великим разовим надходженням від партнерів, тоді як попит на валюту всередині країни залишається суттєвим. Лише за червень НБУ продав понад $5 млрд, тобто витрати валюти на підтримку ринку залишаються високими.

Як раніше писав «Мінфін», курс гривні й надалі залежатиме від регулярності міжнародної допомоги, обсягів імпорту, бюджетних видатків, поведінки бізнесу та населення на валютному ринку. Якщо зовнішні надходження приходитимуть вчасно, Нацбанк матиме більше можливостей утримувати контрольовану динаміку курсу. Якщо паузи між траншами збільшуватимуться, тиск на гривню може повернутися.

Для населення це означає, що валютний ринок поки отримав перепочинок. Але рішення про купівлю валюти варто ухвалювати не з розрахунку на короткостроковий рух курсу, а з огляду на власні фінансові цілі, подушку безпеки та горизонт витрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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