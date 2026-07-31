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31 липня 2026, 8:09

Нові правила для ФОПів із 1 серпня: як тепер подавати податкову звітність

Із 1 серпня 2026 року фізичні особи-підприємці, які виплачують доходи іншим фізособам, подаватимуть податкову звітність за новою квартальною формою. Вона замінить щомісячний звіт, який діяв раніше. Про це повідомляє Головне управління ДПС.

Із 1 серпня 2026 року фізичні особи-підприємці, які виплачують доходи іншим фізособам, подаватимуть податкову звітність за новою квартальною формою.

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Нові форми Податкового розрахунку сум доходу затвердило Міністерство фінансів України. Хоча перехід на квартальну звітність був передбачений ще з початку року, остаточно документ набув чинності лише 17 липня.

Нова форма стосується ФОПів та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність і мають виплати фізичним особам. Звіт має бути квартальним, але інформацію в ньому потрібно буде зазначати окремо за кожен місяць.

Кому та коли потрібно подавати новий звіт

З 1 серпня нові правила застосовуватимуться для різних категорій платників по-різному. Податкові агенти (крім ФОПів та осіб із незалежною професійною діяльністю) подаватимуть нову форму вже за липень 2026 року.

Для підприємців перехід відбувається під час подання квартального Розрахунку. Зокрема, за другий квартал 2026 року звіт потрібно подати до 10 серпня.

Водночас ФОПам не потрібно подавати звітність двічі. Якщо підприємець уже подав щомісячні розрахунки за всі місяці кварталу, повторно подавати квартальний звіт не потрібно.

Якщо ж звіт за окремі місяці ще не подавався, у квартальному Розрахунку необхідно буде вказати лише ті місяці, за які інформація відсутня.

  1. До 30−31 липня включно ФОПи ще можуть подавати звітність за старою місячною формою. Починаючи з 1 серпня, подавати потрібно буде лише новий квартальний Розрахунок.
  2. Звіт подається тільки у випадку, якщо у відповідному періоді підприємець нараховував або виплачував доходи фізичним особам. Якщо таких виплат не було, подавати форму не потрібно.
  3. Нові бланки мають з’явитися в «Електронному кабінеті платника податків», а також у бухгалтерських програмах і сервісах, які використовують підприємці для подання звітності.

Таким чином, головна зміна для ФОПів — перехід із щомісячного на квартальний формат звітування. Однак підприємцям потрібно звернути увагу на строки подання першого нового Розрахунку, щоб уникнути можливих штрафів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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