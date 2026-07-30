НБУ покращив прогноз зростання економіки: що стане головним драйвером у 2026 році

Національний банк покращив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 1,3% до 1,8%. Регулятор очікує, що економічна активність пожвавиться у другому півріччі завдяки збільшенню бюджетних видатків, розвитку оборонного виробництва та кращому врожаю. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

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Що підтримуватиме економіку

За словами Пишного, економічному зростанню сприятимуть пом'якшення фіскальної політики, масштабний економічний ефект від локалізації виробництва озброєння за рахунок міжнародної допомоги, а також вищі, ніж торік, врожаї.

«Ці чинники сприятимуть пожвавленню економічної активності вже у другому півріччі», — зазначив голова НБУ.

Економіка повернулася до зростання

За оцінками Нацбанку, у другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,8% у річному вимірі після скорочення на 0,6% у першому кварталі.

Поліпшенню динаміки, за даними НБУ, сприяли стабілізація роботи енергосистеми, збільшення бюджетних видатків та зниження невизначеності щодо міжнародної фінансової допомоги.

Водночас стримувальними чинниками залишаються посилення російських атак на логістичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти та бізнес, а також блокування морських портів.

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Прогноз на наступні роки

Нацбанк зберіг прогноз зростання економіки у 2027 році на рівні 2,8%. Очікується, що його забезпечать інвестиції у виробничі потужності, стабілізація енергетичного сектору, збільшення врожаїв і стійкий споживчий попит.

Водночас прогноз на 2028 рік погіршено з 3,7% до 3%.

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Головні ризики

У НБУ зазначають, що найбільшим ризиком для економіки та інфляції залишається перебіг повномасштабної війни. Крім того, на прогноз можуть вплинути подальший розвиток подій на Близькому Сході.

Регулятор також поліпшив прогноз номінального ВВП. За оцінками НБУ, у 2026 році він становитиме 10,065 трлн грн (раніше — 10,030 трлн грн), а у 2027 році — 11,220 трлн грн проти прогнозованих раніше 11,170 трлн грн.