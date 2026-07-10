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10 липня 2026, 13:22

В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн

Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу — 2 000 грн. На лицьовому боці купюри зображено українського поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса. Про це під час брифінгу 10 липня повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба НБУ.

В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн
Фото: Андрій Пишний із новою банкнотою

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За його словами, дата введення нового номіналу приурочена до Дня пам'яті Василя Стуса.

Який вигляд має нова банкнота

За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014−2019 років. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75×166 мм. Основний колір — синій.

Також нова купюра містить понад 20 сучасних елементів захисту від підроблення:

  • оновлена «віконна» захисна стрічка — частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, що має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, який проявляється під час зміни кута нахилу банкноти;
  • оптично-змінний елемент SPARK, що має кінетичний ефект. Під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів — від пурпурного до золотисто-зеленого.

«Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну „віконну“ захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Дизайн стрічки розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення — Тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку, як новий продукт, було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз ми вже реалізували його на новій банкноті», — розповів Пишний.

На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса та його підпис. Також зазначено номінал «2000» із символом гривні, а слово «ДВІ ТИСЯЧІ» нанесено вертикально вздовж правого краю банкноти. Крім цього, купюра містить державний герб, серійний номер та інші захисні елементи.

За словами Пишного, дизайн української гривні відображає історичну тяглість української державності та культури, а постать Стуса логічно завершує цей хронологічний ряд.

Голова НБУ також розповів, що остаточне рішення вплинуло й на результати дитячого конкурсу, організованого Музеєм грошей. Під час нього шестеро учасників незалежно один від одного зобразили саме Василя Стуса на ескізах нової банкноти.

Навіщо НБУ вводить новий номінал

У Нацбанку пояснили, що поява банкноти номіналом 2 000 грн пов'язана зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування, зберігання й обробку.

За словами Пишного, у 2025 році НБУ перевіз сотні тонн банкнот номіналами 200, 500 та 1 000 грн. Запровадження нового номіналу дозволить удвічі скоротити витрати на логістику під час заміщення банкнот у 1 000 грн, у чотири рази — для купюр у 500 грн і вдесятеро — для банкнот номіналом 200 грн.

Крім того, це має зменшити витрати держави на обслуговування готівкового обігу та зробити використання великих сум готівки зручнішим.

Чому виникла потреба у банкноті 2 000 грн

У НБУ зазначили, що станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1 000 грн досягла 55% усіх банкнот в обігу — такого самого рівня, який у 2019 році став підставою для запровадження купюри в 1 000 грн.

Також за останні сім років середня зарплата в Україні зросла приблизно втричі — до 30 961 грн, а обсяг готівки в обігу збільшився з близько 390 млрд грн до понад 970 млрд грн.

Водночас у Нацбанку наголосили, що попри стрімке зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається важливою під час війни, особливо на прифронтових територіях та в кризових ситуаціях, коли можуть виникати перебої з електропостачанням або зв'язком.

Нагадаємо

Національний банк презентував банкноту у 1 000 гривень 25 жовтня 2019 року. Тоді регулятор аргументував це рішення необхідністю спростити розрахунки для бізнесу та населення, а також зменшити витрати на логістику та виготовлення готівки. Основним драйвером змін тоді називали зростання доходів громадян.

За останні шість років купівельна спроможність гривні змінилася:

  • Курс валют: У 2019 році долар торгувався на рівні близько 23 гривень, тоді як зараз його вартість сягнула 42 гривень.
  • Інфляція: Ціни на товари та послуги зросли більш ніж удвічі.
  • Дрібні гроші: Монети та дрібні купюри фактично втратили свою актуальність у повсякденних витратах.

Раніше Дмитро Олексієнко, віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) припускав, що в Укпраїні можуть з'явитися номінали банкнот 2 000 і 5 000 гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 22

+
+26
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10 липня 2026, 13:37
#
Маршрутчики будуть в захваті
+
+171
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
10 липня 2026, 13:38
#
Коли на купюрах почнуть друкувати крутих українських науковців? Пулюй, Остроградський, Кондратюк, Корольов?
+
+30
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
10 липня 2026, 15:00
#
…ківа, ківалов!
+
+51
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
10 липня 2026, 15:16
#
А Королёв тут при чём? Он с роду не считал себя украинцем. Будет так же смешно как с «украинцем» Сикорским, который был ярым русским имперцем.

Впрочем, любые периодические потуги Украины примазаться к чужим заслугам — одинаково смешны и заканчиваются закономерной Зрадой (будь то Сикорский, Булгаков или Лобановский). Так что можно позориться до конца. Хуже не будет.
+
+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
10 липня 2026, 16:09
#
От якраз для того, що у таких як ти палало.
+
+45
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
10 липня 2026, 16:10
#
Корольов якраз вважав себе українцем (логічно, бо ним він і був) і в документах у графі національність завжди в молодих роках писав «українець» (наприклад коли був абітурієнтов при вступі до КПІ 1924 року. Також свої ранні статті в 1930-х теж публікував саме українською мовою. Тому думаю людина яка вивела людство у космос, цілком гідна бути на купюрі 10 000 грн, ну, а на 5 000 закономірно має бути Ігор Сікорський, винайдення гелікоптера теж суттєвий винахід для людства
+
+30
Игорь УА
Игорь УА
10 липня 2026, 16:43
#
Корольов 100% український патріот і великий вчений, тому що замість собачок посадив кацапа в залізну бочку і вистрелив ним в небо. Тут є натяк на те, що було б добре щоб вся русня кудись полетіла з планети Земля.
+
+41
Alex SH
Alex SH
10 липня 2026, 16:10
#
Доктор філософії Усик.
Та головний науковець за усю історію України то
доктор економічних наук,
член президії Національної академії наук України,
дійсний член Академії економічних наук України,
член-кореспондент Транспортної академії України,
почесний доктор Одеської національної юридичної академії,
почесний доктор Донецького національного технічного університету.
почесний профессор Московського державного університету,
видатний академік та науковець Віктор Федорович Янукович, навіть у народі прозваний ПроФФесором за мудрість та інтелектуальні здобутки.
+
0
ramarren
ramarren
10 липня 2026, 18:51
#
Ідея слушна, але це вже нова серія купюр має бути.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
10 липня 2026, 14:11
#
Давно пора.
+
0
Dobivatel
Dobivatel
10 липня 2026, 15:05
#
Підвищують привабливості національної валюти при дачі хабарів.
+
+21
gorobezus
gorobezus
10 липня 2026, 15:21
#
Да, ладно. Давно пора уже 5000 вводить и дизайн 10000 разрабатывать
+
+42
HappyInterest
HappyInterest
10 липня 2026, 15:25
#
+ надо 5000 тысячную сразу. и я без подкола, одна купюра екв 100 долл. как было с 500-соткой.
+
+42
CRI
CRI
10 липня 2026, 15:29
#
Я ще шагів не побачив, а тут вже 2000
+
+66
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
10 липня 2026, 15:29
#
Купюра номиналом в 5000 грывень зарезервирована для величайшего лидера современности, нашего непобедимого главнокомандующего, бессменного демократического пересидента, автора полусотни эпохальных планов Потужности, Стабильности, Едности и Перемоги!

+
+47
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
10 липня 2026, 15:57
#
Купюра буде називатись «двушечка» і на ній будуть зображені міндіч і цукєрман!
+
0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
10 липня 2026, 16:11
#
И так понятно что после войны будет крутой дефолт гривны, ну зачем же на это уже сейчас намекать.
+
0
ramarren
ramarren
10 липня 2026, 18:50
#
«дефолт гривны»

Это как?)))
+
+11
TAN72
TAN72
10 липня 2026, 16:24
#
Скоро будем как в 90 ,миллионеры,😂
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
10 липня 2026, 16:25
#
Решение правильное, но хотелось бы видеть на банкноте Бандеру спереди и ОУН и УПА на обратной стороне.
+
+15
ukrainskyi
ukrainskyi
10 липня 2026, 17:41
#
Один з найбільш цікавих і приємних моментів, який чомусь замовчується, — це зображення філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса у Донецьку.
+
0
zevs1
zevs1
10 липня 2026, 18:38
#
Отсутствие роста в экономике добавляет дополнительный ноль на купюрах.
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