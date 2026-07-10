В Україні вводять банкноту 2 000 грн: дата та дизайн

Національний банк України з 4 вересня 2026 року введе в обіг нову банкноту найвищого номіналу — 2 000 грн. На лицьовому боці купюри зображено українського поета, дисидента та шістдесятника Василя Стуса. Про це під час брифінгу 10 липня повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає пресслужба НБУ.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, дата введення нового номіналу приурочена до Дня пам'яті Василя Стуса.

Який вигляд має нова банкнота

За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014−2019 років. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти становить 75×166 мм. Основний колір — синій.

Також нова купюра містить понад 20 сучасних елементів захисту від підроблення:

оновлена «віконна» захисна стрічка — частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, що має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, який проявляється під час зміни кута нахилу банкноти;

оптично-змінний елемент SPARK, що має кінетичний ефект. Під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів — від пурпурного до золотисто-зеленого.

«Це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну „віконну“ захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Дизайн стрічки розроблений на замовлення Національного банку в синьо-жовтій кольоровій гамі. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення — Тризуб змінюється на знак гривні. Цю стрічку, як новий продукт, було презентовано виробником лише наприкінці квітня 2026 року, і ось зараз ми вже реалізували його на новій банкноті», — розповів Пишний.

На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса та його підпис. Також зазначено номінал «2000» із символом гривні, а слово «ДВІ ТИСЯЧІ» нанесено вертикально вздовж правого краю банкноти. Крім цього, купюра містить державний герб, серійний номер та інші захисні елементи.

За словами Пишного, дизайн української гривні відображає історичну тяглість української державності та культури, а постать Стуса логічно завершує цей хронологічний ряд.

Голова НБУ також розповів, що остаточне рішення вплинуло й на результати дитячого конкурсу, організованого Музеєм грошей. Під час нього шестеро учасників незалежно один від одного зобразили саме Василя Стуса на ескізах нової банкноти.

Навіщо НБУ вводить новий номінал

У Нацбанку пояснили, що поява банкноти номіналом 2 000 грн пов'язана зі зростанням обсягів готівки в обігу та необхідністю оптимізувати її транспортування, зберігання й обробку.

За словами Пишного, у 2025 році НБУ перевіз сотні тонн банкнот номіналами 200, 500 та 1 000 грн. Запровадження нового номіналу дозволить удвічі скоротити витрати на логістику під час заміщення банкнот у 1 000 грн, у чотири рази — для купюр у 500 грн і вдесятеро — для банкнот номіналом 200 грн.

Крім того, це має зменшити витрати держави на обслуговування готівкового обігу та зробити використання великих сум готівки зручнішим.

Чому виникла потреба у банкноті 2 000 грн

У НБУ зазначили, що станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1 000 грн досягла 55% усіх банкнот в обігу — такого самого рівня, який у 2019 році став підставою для запровадження купюри в 1 000 грн.

Також за останні сім років середня зарплата в Україні зросла приблизно втричі — до 30 961 грн, а обсяг готівки в обігу збільшився з близько 390 млрд грн до понад 970 млрд грн.

Водночас у Нацбанку наголосили, що попри стрімке зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається важливою під час війни, особливо на прифронтових територіях та в кризових ситуаціях, коли можуть виникати перебої з електропостачанням або зв'язком.

Нагадаємо

Національний банк презентував банкноту у 1 000 гривень 25 жовтня 2019 року. Тоді регулятор аргументував це рішення необхідністю спростити розрахунки для бізнесу та населення, а також зменшити витрати на логістику та виготовлення готівки. Основним драйвером змін тоді називали зростання доходів громадян.

За останні шість років купівельна спроможність гривні змінилася:

Курс валют: У 2019 році долар торгувався на рівні близько 23 гривень, тоді як зараз його вартість сягнула 42 гривень.

Інфляція: Ціни на товари та послуги зросли більш ніж удвічі.

Дрібні гроші: Монети та дрібні купюри фактично втратили свою актуальність у повсякденних витратах.

Раніше Дмитро Олексієнко, віцепрезидент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) припускав, що в Укпраїні можуть з'явитися номінали банкнот 2 000 і 5 000 гривень.