Ветеранам компенсують вартість автоцивілки: як отримати безкоштовний поліс через Дію

Ветерани та ветеранки в Україні можуть тепер оформити автоцивілку за рахунок державної компенсації та знижки від страхової компанії. Скористатися програмою можна через застосунок «Дія», без необхідності звертатися до установ особисто. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Механізм передбачає, що 50% вартості поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів компенсує держава, а ще 50% покриває страхова компанія у вигляді знижки.

Програма доступна повнолітнім ветеранам, які мають у застосунку «Дія» посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Поліс відображається у картці техпаспорта, що дозволяє показувати його поліції з екрана смартфона. З 2026 року всі автоцивілки стали виключно цифровими, зафіксованими в базі МТСБУ (Моторне страхове бюро України) .

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Щоб отримати компенсацію, необхідно виконати кілька умов:

мати підтверджений РНОКПП (ідентифікаційний номер);

оформити договір автоцивілки з використанням ветеранської пільги;

мати автомобіль із двигуном об'ємом до 2500 куб. см або електромобіль із потужністю електродвигуна до 100 кВт.

Подати заявку можна без відвідування державних установ. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія», відкрити розділ «Ветеран PRO» та обрати послугу «Компенсація автоцивілки». Після цього необхідно вибрати або створити Дія.Картку та дочекатися рішення за заявкою.

Зверніть увагу, що програма поширюється лише на один поліс автоцивілки, оформлений із застосуванням ветеранської пільги. Компенсація також не надається для транспортних засобів, які використовуються у підприємницькій діяльності.

Запровадження такої послуги має спростити доступ ветеранів до обов’язкового страхування автомобілів та зменшити витрати після повернення до цивільного життя. Раніше отримання державної підтримки часто вимагало особистих звернень і додаткового оформлення документів, однак тепер скористатися послугою можна онлайн.

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