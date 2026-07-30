Ветеранам компенсують вартість автоцивілки: як отримати безкоштовний поліс через Дію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2026, 19:36

Ветеранам компенсують вартість автоцивілки: як отримати безкоштовний поліс через Дію

Ветерани та ветеранки в Україні можуть тепер оформити автоцивілку за рахунок державної компенсації та знижки від страхової компанії. Скористатися програмою можна через застосунок «Дія», без необхідності звертатися до установ особисто. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Ветерани та ветеранки в Україні можуть тепер оформити автоцивілку за рахунок державної компенсації та знижки від страхової компанії.

▶ Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механізм передбачає, що 50% вартості поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів компенсує держава, а ще 50% покриває страхова компанія у вигляді знижки.

Програма доступна повнолітнім ветеранам, які мають у застосунку «Дія» посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Поліс відображається у картці техпаспорта, що дозволяє показувати його поліції з екрана смартфона. З 2026 року всі автоцивілки стали виключно цифровими, зафіксованими в базі МТСБУ (Моторне страхове бюро України) .

Читайте также: Штрафи за відсутність полісу автоцивілки: що потрібно знати?

Щоб отримати компенсацію, необхідно виконати кілька умов:

  • мати підтверджений РНОКПП (ідентифікаційний номер);
  • оформити договір автоцивілки з використанням ветеранської пільги;
  • мати автомобіль із двигуном об'ємом до 2500 куб. см або електромобіль із потужністю електродвигуна до 100 кВт.

Подати заявку можна без відвідування державних установ. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія», відкрити розділ «Ветеран PRO» та обрати послугу «Компенсація автоцивілки». Після цього необхідно вибрати або створити Дія.Картку та дочекатися рішення за заявкою.

Зверніть увагу, що програма поширюється лише на один поліс автоцивілки, оформлений із застосуванням ветеранської пільги. Компенсація також не надається для транспортних засобів, які використовуються у підприємницькій діяльності.

Запровадження такої послуги має спростити доступ ветеранів до обов’язкового страхування автомобілів та зменшити витрати після повернення до цивільного життя. Раніше отримання державної підтримки часто вимагало особистих звернень і додаткового оформлення документів, однак тепер скористатися послугою можна онлайн.

Читайте також: Вперше в Україні: автоцивілка з помісячною оплатою вже на Finance.ua

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами