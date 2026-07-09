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9 липня 2026, 15:30

Ціни в Україні вперше просіли: що подешевшало найбільше у червні

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року порівняно з травнем знизилися на 0,1%. У річному вимірі інфляція становила 7,2%, свідчать дані Держстату.

Споживчі ціни в Україні у червні 2026 року порівняно з травнем знизилися на 0,1%.

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Базова інфляція, яка не враховує частину волатильних і адміністративно регульованих цін, у червні становила 0,5% до травня. Порівняно з червнем 2025 року базові ціни зросли на 8,1%.

Місячне зниження загального індексу споживчих цін відбулося насамперед через здешевлення продуктів харчування, одягу, взуття та пального. Водночас окремі тарифи й частина товарів продовжили дорожчати.

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Що подешевшало найбільше

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%.

Найпомітніше подешевшали яйця — на 27,8%. Також на 3,7−0,6% знизилися ціни на овочі, продукти переробки зернових, сало, фрукти, цукор, рис і м’ясо птиці.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3%. Зокрема, взуття стало дешевшим на 3,0%, одяг — на 1,9%.

Паливо та мастила в червні знизилися в ціні на 1,6%. Це частково стримало зростання транспортної групи, хоча окремі види пасажирських перевезень подорожчали.

Що продовжило дорожчати

Попри загальне зниження цін за місяць, частина товарів і послуг подорожчала. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%. Основна причина — подорожчання тютюнових виробів на 1,8%.

Серед продуктів на 1,7−1,0% подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, макаронні вироби й хліб.

Ціни й тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,9%. Головним чинником стало підвищення тарифів на водопостачання на 15,3% та каналізацію на 14,6%.

Транспорт у середньому подорожчав на 0,2%. Це сталося переважно через зростання вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 3,4% та автодорожньому пасажирському транспорті на 1,2%.

Інфляція сповільнюється, але тиск зберігається

Червнева дефляція не означає, що ціновий тиск зник. Частина здешевлення має сезонний характер: улітку зазвичай дешевшають окремі продукти, насамперед овочі, фрукти та яйця. Також на місячну динаміку вплинуло зниження цін на пальне й сезонні знижки на одяг та взуття.

Водночас базова інфляція у річному вимірі залишається вищою за загальний показник — 8,1% проти 7,2%. Це свідчить, що стійкіші компоненти споживчого кошика все ще дорожчають швидше, ніж загальний індекс.

Як раніше писав «Мінфін», у травні інфляція в Україні становила 0,9% за місяць і 8,2% у річному вимірі. Отже, у червні річний показник помітно сповільнився, але головні ризики для цін залишаються: витрати бізнесу, тарифи, курс гривні, ціни на пальне та наслідки війни для логістики й виробництва.

Для споживачів червневі дані означають короткострокове полегшення за окремими товарами. Але для бюджету домогосподарств ситуація залишається нерівномірною: одні позиції дешевшають сезонно, тоді як послуги, тарифи, тютюн, хліб і частина базових продуктів продовжують дорожчати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
P93
P93
9 липня 2026, 16:44
#
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА
+
0
P93
P93
9 липня 2026, 16:44
#
SARCASM
+
0
nitrous2000
nitrous2000
9 липня 2026, 17:07
#
Класическое сезонное временое подешевление, ничего нового
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