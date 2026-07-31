Війна триватиме до 2027 року: KSE погіршила прогноз для економіки України

Інститут Київської школи економіки (KSE Institute) опублікував аналітичний звіт Ukraine Macroeconomic Handbook за третій квартал 2026 року, в якому переглянув базовий сценарій розвитку української економіки до 2029 року. Аналітики більше не очікують завершення повномасштабної війни до кінця 2026 року.

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Тепер базовий прогноз передбачає, що бойові дії триватимуть щонайменше до другої половини 2027 року, що вплине на державні фінанси, курс гривні, інфляцію та темпи економічного відновлення.

Довша війна означає більше витрат і нові потреби у фінансуванні

За оцінками KSE Institute, продовження війни потребуватиме значно більших видатків на оборону й безпеку та відтермінує повернення України до повноцінного ринкового фінансування. Навіть із урахуванням уже погоджених міжнародних програм країні знадобляться додаткові кошти.

Аналітики прогнозують:

У 2027−2029 роках Україні знадобиться ще $67,4 млрд міжнародної фінансової допомоги понад уже погоджені програми. Дефіцит поточного рахунку без урахування грантів збільшиться майже на $69 млрд через воєнні витрати та вищий імпорт. Державний борг може перевищити 100% ВВП уже у 2028 році, якщо фінансові потреби покриватимуть переважно за рахунок кредитів. Без додаткової підтримки міжнародних партнерів фінансування оборони та відбудови країни стане майже неможливим.

У звіті зазначається, що формальне скорочення бюджетного дефіциту після перегляду механізму Ukraine Support Loan не означає зменшення реальної потреби у фінансуванні. Загальний обсяг коштів, необхідних державі, практично не змінюється.

Інфляція, курс гривні та відновлення економіки

Довша війна, на думку економістів, позначиться практично на всіх ключових макроекономічних показниках. Зростання економіки буде повільнішим, інфляція — вищою, а Національному банку доведеться довше утримувати жорстку монетарну політику.

За базовим сценарієм KSE:

Економічне зростання у 2026−2029 роках буде на 3,7 відсоткового пункту нижчим, ніж прогнозувалося раніше. Середня інфляція залишатиметься близько 10%, а наприкінці 2026 року може тимчасово перевищити цей рівень. НБУ може підвищити облікову ставку до 15,5% уже в жовтні 2026 року, щоб стримати інфляцію (нагадаємо, що це вже сталося у липні). Курс долара може зрости до 46,3 грн наприкінці 2026 року, а до кінця 2028 року — до 49,9 грн. Міжнародні резерви можуть залишатися біля $70 млрд, якщо Україна своєчасно отримуватиме зовнішню фінансову допомогу.

Окремо аналітики звертають увагу на ринок праці. Через затягування війни повернення українців із-за кордону може відбуватися повільніше, ніж очікувалося раніше. Тому після завершення бойових дій ключову роль у відновленні економіки мають відіграти програми перекваліфікації працівників, ефективне працевлаштування та стимули для повернення громадян до України.

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