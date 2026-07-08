Топ-5 банків, які найактивніше збирали гроші населення на валютні та гривневі депозити

Надепозитномуринкувстановивсяповнийштиль: за останні два тижні всі відстежувані «Мінфіном» банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн зберегли свої ставки за вкладами незмінними. Скільки зараз можна заробити на депозиті у невеликому банку приватним власникам гривні, долара та євро, та якіфінустановиактивно«пилососять»грошінаселення, читайтеу свіжомуогляді«Мінфіну».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб фіксує подальше зростання обсягів коштів населення у банках. За травень ця сума збільшилась ще на 13,3 млрд грн — до 1 700,6 млрд грн. Щоправда, приватні клієнти віддають перевагу розміщенню грошей на поточних рахунках: частка вкладів до запитання вже довгий час перевищує 70% від усіх грошей населення у банківській системі.

Натомість у свіжому Монетарному та макроекономічному огляді за червень 2026 року НБУ спостерігає іншу тенденцію: обсяг гривневих строкових депозитів фізосіб минулого місяця збільшився на 6 млрд грн.

На останньому засіданні Нацбанк залишив незмінною облікову ставку — на рівні 15% річних. Хоча, за результатами травня, офіційна статистика констатувала сповільнення інфляції. Це підтримало привабливість гривневих інструментів, в тому числі і до гривневих строкових депозитів.

«За оперативними даними, вартість залучення строкових гривневих депозитів населення також незначно зросла», — повідомляє Нацбанк.

За даними регулятора, «активно залучали строкові кошти банки усіх груп, водночас банки з іноземним капіталом продемонстрували найбільші темпи приросту — 2,3% м/м».

На підставі свіжої статистики НБУ, фінансовий експерт Андрій Шевчишин проаналізував депозитну активність банків і навів такі дані.

Лідери зростання строкових депозитів населення за 5 місяців 2026 року:



Строкові депозити у гривні:

1. Приватбанк — плюс 5,69 млрд грн (всього на кінець травня банк акумулював гривневих депозитів на 83,99 млрд грн);

2. Ощадбанк — плюс 3,84 млрд грн (всього 75,79 млрд грн);

3. Універсал Банк (mono) — плюс 3,11 млрд грн (всього 23,57 млрд грн);

4. Абанк — плюс 1,47 млрд грн (всього 17,04 млрд грн);

5. Акордбанк — плюс 1,36 млрд грн (всього 6,86 млрд грн).



Строкові депозити у валюті:

1. Ощадбанк — плюс 2,27 млрд грн (всього на кінець травня валютних депозитів 29,83 млрд грн);

2. Універсал Банк (mono) — плюс 0,66 млрд грн (всього 8,64 млрд грн);

3. ПУМБ — плюс 0,63 млрд грн (всього 6,69 млрд грн);

4. Укргазбанк — плюс 0,56 млрд грн (всього 7,29 млрд грн);

5. Укрсиббанк — плюс 0,53 млрд грн (всього 10,25 млрд грн).

Лідируючі позиції державних банків пояснюються просто: через них проходять всі основні соціальні виплати, які потім «осідають» на рахунках або розміщуються на депозити.

Крім того, активно залучають гроші населення банки, які нарощують кредитування. За даними Андрія Шевчишина, п'ятірка банків, за зростанням кредитного портфелю за 5 місяців 2026 року, виглядає так:



Кредити юридичним особам:

1. Приватбанк — плюс 13,14 млрд грн;

2. Райффайзен Банк — плюс 8,85 млрд грн;

3. ПУМБ — плюс 8,43 млрд грн;

4. ОТП Банк — плюс 6,99 млрд грн;

5. Південний — плюс 6,41 млрд грн.



Кредити фізичним особам:

1. Приватбанк — плюс 14,04 млрд грн;

2. Універсал Банк (mono) — плюс 9,91 млрд грн;

3. ПУМБ — плюс 4,16 млрд грн;

4. Ощадбанк — плюс 2,57 млрд грн;

5. Сенс банк — плюс 2,21 млрд грн.

Лідери відтоку строкових депозитів населення:



Строкові депозити у гривні:

1. Укрексімбанк — мінус 1,4 млрд грн (всього на кінець травня 5,22 млрд грн);

2. KБ Глобус — мінус 0,32 млрд грн (всього 1,18 млрд грн);

3. КРЕДИТВЕСТ БАНК — мінус 0,21 млрд грн (всього 0,15 млрд грн).



Строкові депозити у валюті:

1. Укрексімбанк — мінус 2,74 млрд грн (всього на кінець травня 8,40 млрд грн);

2. Райффайзен Банк — мінус 0,91 млрд грн (всього 12,89 млрд грн);

3. ОТП банк — мінус 0,08 млрд грн (всього 1,84 млрд грн).

Цю інформацію не варто сприймати як погіршення якості банків: скорочення депозитів цілком може бути результатом зміни політики банку щодо залучення грошей від населення, а відтак, і умов розміщення грошей.

🎁 Де знайти депозит із бонусом?

Каталог «Мінфіну» допоможе обрати найвигідніший варіант

і отримати додатковий бонус до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.06.2026−06.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

💥БОНУС до депозитів — це реально! Оформіть вклад через «Мінфін» у Глобус або Кредитвест Банку та отримайте додаткову вигоду! Дізнайтесь, скільки можна заробити просто зараз!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.06.2026−06.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.06.2026−06.07.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.