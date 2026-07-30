Головне за четвер: ставка НБУ, оподаткування посилок та новий транш від ЄС

НБУ підвищив облікову ставку до рівня 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 липня.

НБУ попередив: інфляція пришвидшиться у другому півріччі

Інфляція пришвидшиться у другому півріччі. Прогноз передбачає прискорення до 10%. Про це заявив Голова НБУ Андрій Пишний під час Монетарного брифінгу.

Кабмін повторно подав законопроєкт до Ради щодо оподаткування посилок до 150 євро

Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Україна отримала 3,47 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan

Україна отримала черговий транш від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Support Loan. Сума надходження становить 3,47 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

«Курс в космос не полетить»: у НБУ прокоментували перспективи валютного ринку

Національний банк не визначає цільового курсу гривні та не очікує різких коливань на валютному ринку. Регулятор заявляє, що має достатній обсяг міжнародних резервів для проведення валютних інтервенцій і готовий надалі згладжувати надмірну волатильність. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ готує масштабний пакет валютної лібералізації для бізнесу та громадян

Національний банк України завершив ключовий етап перемовин із Міжнародним валютним фондом та незабаром оголосить про нове суттєве послаблення валютних обмежень. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Курс долара може зрости до 49,9 грн до кінця 2028 року — KSE

KSE Institute опублікував Ukraine Macroeconomic Handbook за третій квартал 2026 року з оновленим прогнозом розвитку української економіки до 2029 року. Документ охоплює період до можливого завершення повномасштабної війни та подальшого відновлення і відбудови.

ФРС продовжує паузу в монетарній політиці: ставка залишилася без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 липня залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%. ФРС утрималася від змін, хоча й визнала у своїй заяві, що інфляція тримається вище за цільовий рівень ФРС у 2% на рік.