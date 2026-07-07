Міжнародні резерви збільшилися на 12,1%

Міжнародні резерви України станом на 1 липня 2026 року за попередніми даними становили $51 269,3 млн. У червні вони збільшилися на 12,1% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Чинники

Загалом динаміку резервів у червні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в червні надійшло $11 316,3 млн, у тому числі:

$6 821,1 млн — від ЄС;

$4 495,2 млн — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала $4,4 млрд від Європейського Союзу. Це перша виплата в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $269,7 млн, у тому числі:

$211,5 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,2 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$51,0 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $171,5 млн.

По-друге, операції НБУ на валютному ринку України.

Відповідно до балансових даних НБУ в червні продав на валютному ринку $5 147,0 млн.

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По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У червні через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $191,4 млн.

Регулятор зазначив, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року становили $45,7 млрд. У травні вони зменшилися на 5,2%.

Зазначимо, що на початок цього року міжнародні резерви становили $57,3 млрд.