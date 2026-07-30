Українські компанії вартістю понад $1 млрд: у Дія.City вже понад 10 «єдинорогів»

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Статус «єдинорога» вважається одним із головних показників успіху стартапу. Його отримують приватні компанії, які змогли залучити великий обсяг інвестицій та досягти мільярдної капіталізації. Для України це підтвердження, що вітчизняна ІТ-галузь залишається конкурентною навіть в умовах війни.

Серед резидентів Дія.City, які вже мають таку оцінку, є як українські компанії, так і міжнародні технологічні гравці, що працюють у спеціальному правовому режимі.

Superhuman (колишня Grammarly). Розробник одного з найвідоміших у світі ШІ-сервісів для перевірки текстів. Після ребрендингу компанія активно розвиває інструменти для автоматизації ділового листування та роботи з електронною поштою. Preply. Українська платформа для вивчення мов, яка об'єднує викладачів і студентів із понад 180 країн. Окрім мов, сервіс пропонує навчання з бізнес-дисциплін, програмування та інших напрямів. Fintech IT-Group. Холдинг, до якого входять monobank, Expirenza, monoмаркет, monoбазар, Base, Loyalty.ai та інші цифрові продукти. Компанія продовжує розширювати фінансову екосистему для приватних клієнтів і бізнесу. Quantum Systems. Виробник розвідувальних безпілотників, який розвиває в Україні виробничі й дослідницькі потужності для оборонної сфери. Lyft. Один із найбільших сервісів перевезень у США та Канаді, який зараз працює в Україні. Компанія також інвестує у розвиток безпілотного транспорту та нових мобільних сервісів. DataRobot. Розробник платформ для створення та управління моделями штучного інтелекту. Його рішення використовують банки, промислові підприємства, медичні установи та великі корпорації. Talkdesk. Компанія, що створює хмарні рішення для контакт-центрів. Платформа допомагає автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою штучного інтелекту та аналітики. TEKEVER. Британська defense-tech компанія, яка виробляє безпілотні авіаційні комплекси для військової розвідки, морського патрулювання та охорони державних кордонів.

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За даними Мінцифри, сьогодні Дія.City об'єднує понад 4 500 компаній, у яких працюють близько 187 тисяч спеціалістів. Від початку роботи спеціального правового режиму його резиденти сплатили до бюджету понад 90 млрд грн податків.

У міністерстві вважають, що стабільні правила роботи, спеціальний податковий режим і можливості для залучення інвестицій допомагають українським технологічним компаніям масштабуватися на світових ринках та створюють умови для появи нових бізнесів із капіталізацією понад $1 млрд.