До простору Дія.City вже входять понад десять компаній зі статусом «єдинорога» — так називають технологічні бізнеси, ринкова оцінка яких перевищує $1 млрд. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Резиденти працюють у сферах штучного інтелекту, фінансових технологій, онлайн-освіти, оборонних розробок і цифрових сервісів, а їхні продукти використовують у десятках країн світу.
30 липня 2026, 18:53
Українські компанії вартістю понад $1 млрд: у Дія.City вже понад 10 «єдинорогів»
Джерело: Мінфін
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