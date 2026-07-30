Українські компанії вартістю понад $1 млрд: у Дія.City вже понад 10 «єдинорогів»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2026, 18:53

Українські компанії вартістю понад $1 млрд: у Дія.City вже понад 10 «єдинорогів»

До простору Дія.City вже входять понад десять компаній зі статусом «єдинорога» — так називають технологічні бізнеси, ринкова оцінка яких перевищує $1 млрд. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Резиденти працюють у сферах штучного інтелекту, фінансових технологій, онлайн-освіти, оборонних розробок і цифрових сервісів, а їхні продукти використовують у десятках країн світу.

До простору Дія.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Статус «єдинорога» вважається одним із головних показників успіху стартапу. Його отримують приватні компанії, які змогли залучити великий обсяг інвестицій та досягти мільярдної капіталізації. Для України це підтвердження, що вітчизняна ІТ-галузь залишається конкурентною навіть в умовах війни.

Серед резидентів Дія.City, які вже мають таку оцінку, є як українські компанії, так і міжнародні технологічні гравці, що працюють у спеціальному правовому режимі.

  1. Superhuman (колишня Grammarly). Розробник одного з найвідоміших у світі ШІ-сервісів для перевірки текстів. Після ребрендингу компанія активно розвиває інструменти для автоматизації ділового листування та роботи з електронною поштою.
  2. Preply. Українська платформа для вивчення мов, яка об'єднує викладачів і студентів із понад 180 країн. Окрім мов, сервіс пропонує навчання з бізнес-дисциплін, програмування та інших напрямів.
  3. Fintech IT-Group. Холдинг, до якого входять monobank, Expirenza, monoмаркет, monoбазар, Base, Loyalty.ai та інші цифрові продукти. Компанія продовжує розширювати фінансову екосистему для приватних клієнтів і бізнесу.
  4. Quantum Systems. Виробник розвідувальних безпілотників, який розвиває в Україні виробничі й дослідницькі потужності для оборонної сфери.
  5. Lyft. Один із найбільших сервісів перевезень у США та Канаді, який зараз працює в Україні. Компанія також інвестує у розвиток безпілотного транспорту та нових мобільних сервісів.
  6. DataRobot. Розробник платформ для створення та управління моделями штучного інтелекту. Його рішення використовують банки, промислові підприємства, медичні установи та великі корпорації.
  7. Talkdesk. Компанія, що створює хмарні рішення для контакт-центрів. Платформа допомагає автоматизувати обслуговування клієнтів за допомогою штучного інтелекту та аналітики.
  8. TEKEVER. Британська defense-tech компанія, яка виробляє безпілотні авіаційні комплекси для військової розвідки, морського патрулювання та охорони державних кордонів.

Читайте також: Дія.City в регіонах: де резиденти сплатили найбільше податків у 2025 році

За даними Мінцифри, сьогодні Дія.City об'єднує понад 4 500 компаній, у яких працюють близько 187 тисяч спеціалістів. Від початку роботи спеціального правового режиму його резиденти сплатили до бюджету понад 90 млрд грн податків.

У міністерстві вважають, що стабільні правила роботи, спеціальний податковий режим і можливості для залучення інвестицій допомагають українським технологічним компаніям масштабуватися на світових ринках та створюють умови для появи нових бізнесів із капіталізацією понад $1 млрд.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами