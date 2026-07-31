Банки закликали не ухвалювати закон про повернення клієнтам вкрадених коштів

Національна асоціація банків України закликала Верховну Раду не підтримувати законопроєкт № 15274, який передбачає посилення захисту клієнтів у разі несанкціонованого списання коштів із банківських рахунків. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

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Документ пропонує зобов'язати банки негайно повертати клієнтам гроші у випадках шахрайських або некоректно проведених платіжних операцій. Також він визначає ситуації, коли відповідальність за незаконне списання коштів не покладатиметься на власника рахунку.

Втім, у Національній асоціації банків вважають, що такі гарантії вже діють. Там нагадують, що порядок повернення коштів, права та обов'язки банків і клієнтів, а також правила розгляду спірних операцій уже визначені Законом України «Про платіжні послуги» та нормативними документами Національного банку.

На думку асоціації, запропонований законопроєкт не посилить захист споживачів, а лише дублюватиме чинні положення законодавства.

Банкіри також звертають увагу на низку проблем, які, на їхню думку, можуть виникнути після ухвалення документа:

нові норми фактично повторюють положення Закону «Про платіжні послуги»;

у законопроєкті використовуються нові терміни, яких немає в чинному законодавстві;

різні формулювання можуть призвести до правових колізій під час застосування закону;

одночасне існування двох схожих, але не ідентичних механізмів може ускладнити роботу банків і створити неоднозначне трактування прав клієнтів.

В асоціації наголошують, що всі основні механізми захисту користувачів платіжних послуг уже працюють. Зокрема, законодавство визначає порядок оскарження несанкціонованих операцій, випадки, коли банк повинен відшкодовувати кошти, а також ситуації, коли відповідальність може покладатися на самого клієнта, якщо він порушив правила безпечного користування платіжними інструментами.

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