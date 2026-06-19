Головне за тиждень: НБУ розпродає валюту, відкрито перший переговорний кластер, пенсії можуть зрости

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Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

З 1 липня в Україні набуде чинності черговий етап перегляду пенсійних виплат, який охопить кілька категорій пенсіонерів. У Пенсійному фонді повідомляють, що зміни пов’язані з оновленням прожиткового мінімуму та коригуванням надбавок, прив’язаних до цього показника. Перерахунок проведуть автоматично, без звернень до відділень

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