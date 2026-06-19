Головне за тиждень з 15 по 19 червня.
Головне за тиждень: НБУ розпродає валюту, відкрито перший переговорний кластер, пенсії можуть зрости
Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять
З 1 липня в Україні набуде чинності черговий етап перегляду пенсійних виплат, який охопить кілька категорій пенсіонерів. У Пенсійному фонді повідомляють, що зміни пов’язані з оновленням прожиткового мінімуму та коригуванням надбавок, прив’язаних до цього показника. Перерахунок проведуть автоматично, без звернень до відділень
Штрафи за сміття: для громадян — до 15,3 тисячі, для посадовців — до 51 тисячі гривень
В Україні планують суттєво посилити відповідальність, а саме штрафні санкції і не лише, за незаконне поводження з відходами, створення стихійних сміттєзвалищ та забруднення довкілля. Відповідні законопроєкти № 15325 та№ 15327 вже зареєстровані у Верховній Раді.
Пенсії по 3 млн грн на рік: названо депутатів та суддів із найбільшими виплатами
913 чинних депутатів та суддів отримують наразі пенсії в Україні. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за 2025 рік. Найбільшу пенсію серед депутатів задекларував Василь Німченко — 2,3 млн грн на рік, тоді як рекорд серед суддів належить Віктору Школярову з майже 3 млн грн.
НБУ різко збільшив продаж валюти: інтервенції сягнули максимуму з кінця березня
Нацбанк минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $388,4 млн, або на 50,7%, — до $1 млрд 154,9 млн, що стало найбільшим тижневим обсягом інтервенцій з кінця березня.
Вступ України до ЄС: відкрито перший та найважливіший переговорний кластер
15 червня 2026 року, у Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції між Україною та Європейським Союзом офіційно відкрили переговорний Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Україна також офіційно прийняла бенчмарки (умови), визначені Європейським Союзом для подальшого просування переговорів.
Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату
Українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій, але отримати гроші зможуть не всі.
Курс долара понад 51 грн та зростання «мінімалки: що передбачає Бюджетна декларація на 2027−2029 роки
Камбін представив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, в якій закладено два сценарії розвитку подій — залежно від перебігу війни.
Половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів
Україна потребує близько 4,5 млн додаткових працівників. Але бізнес не поспішає шукати їх за кордоном. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 45% компаній не планують наймати трудових мігрантів взагалі, ще 41% допускають таку можливість лише теоретично. Активно працюють у цьому напрямі лише 12% респондентів, а реальний досвід є у 2%
Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін
Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%. Але є нюанси.
Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»
Затверджено правила та умови програми «Будиночки в селі» для ВПО. Уряд ухвалив порядок реалізації дворічного екпериментального проєкту щодо забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості.
Українці масово забирають валюту з банків: що показала статистика за травень
Кошти населення на рахунках та депозитах у банках зросли до чергового історичного максимуму — 1,479 трлн грн. Водночас темпи приросту помітно сповільнилися: у травні обсяг коштів збільшився лише на 0,1%, а річні темпи зростання знизилися до 16,9%.
Обсяги кешу у населення встановили новий рекорд: експерт пояснив, звідки стільки грошей
Обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М0) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом.
Виплата 3 000 євро: хто в Україні зможе отримати репарації
Кабінет Міністрів України затвердив механізм виплати невідкладних репарацій для громадян, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Рішення уряду передбачає надання постраждалим особам одноразової грошової допомоги у розмірі 3 000 євро.
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