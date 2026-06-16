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16 червня 2026, 9:03

Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату

Українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій, але отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області.

Українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову допомогу.

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Кому передбачена виплата

У Пенсійному фонді пояснили, що спеціальна одноразова виплата передбачена для окремих працівників державних і комунальних установ. Розмір допомоги залежить від пенсії, яка була призначена на момент виходу на заслужений відпочинок.

Право на таку підтримку мають працівники окремих сфер, зокрема галузі соціального захисту населення.

Водночас одного факту роботи в цих сферах недостатньо. Для отримання коштів необхідно виконати всі вимоги законодавства.

Які вимоги

Однією з головних умов є продовження роботи у державній або комунальній установі на момент досягнення пенсійного віку. Крім того, посада працівника повинна входити до переліку професій, які дають право на пенсію за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 909.

Читайте також: Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

Також встановлені вимоги до страхового стажу. Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, а для жінок — не менше 30 років роботи на відповідних посадах.

Ще одна обов’язкова умова — до призначення пенсії людина не повинна отримувати будь-який інший вид пенсійних виплат.

Якщо всі критерії виконані, пенсіонеру нарахують одноразову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій, визначених на дату виходу на пенсію. Виплата здійснюється без утримання податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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claribel
claribel
16 червня 2026, 12:00
#
Останніми роками отримати виплату в 10 пенсій практично нереально. Та і не дивно. Заборгованість ПФ перед пенсіонерами більше 90 мільярдів, і постійно зростає. Політика ПФ в перерахунку, індексації та призначенні пенсій та інших виплат виглядає тупим виконанням замовлення уряду ,економити'' як тільки можна і не можна… Це приводить до лавини судових позовів, але навіть ті рішення суду, що вступили в законну силу, ПФ не виконує або повертає борги по чайній ложці… Найганебніше те, що часто судитися з ПФ змушені військові - учасники бойових дій…
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