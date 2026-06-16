Держава виплатить пенсіонерам одразу 10 пенсій: хто має право на таку виплату

Українці після виходу на пенсію можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій, але отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області.

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Кому передбачена виплата

У Пенсійному фонді пояснили, що спеціальна одноразова виплата передбачена для окремих працівників державних і комунальних установ. Розмір допомоги залежить від пенсії, яка була призначена на момент виходу на заслужений відпочинок.

Право на таку підтримку мають працівники окремих сфер, зокрема галузі соціального захисту населення.

Водночас одного факту роботи в цих сферах недостатньо. Для отримання коштів необхідно виконати всі вимоги законодавства.

Які вимоги

Однією з головних умов є продовження роботи у державній або комунальній установі на момент досягнення пенсійного віку. Крім того, посада працівника повинна входити до переліку професій, які дають право на пенсію за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 909.

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Також встановлені вимоги до страхового стажу. Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, а для жінок — не менше 30 років роботи на відповідних посадах.

Ще одна обов’язкова умова — до призначення пенсії людина не повинна отримувати будь-який інший вид пенсійних виплат.

Якщо всі критерії виконані, пенсіонеру нарахують одноразову допомогу в розмірі десяти місячних пенсій, визначених на дату виходу на пенсію. Виплата здійснюється без утримання податків.