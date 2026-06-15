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15 червня 2026, 8:46

Штрафи за сміття: для громадян — до 15,3 тисячі, для посадовців — до 51 тисячі гривень

В Україні планують суттєво посилити відповідальність, а саме штрафні санкції і не лише, за незаконне поводження з відходами, створення стихійних сміттєзвалищ та забруднення довкілля. Відповідні законопроєкти № 15325 та№ 15327 вже зареєстровані у Верховній Раді.

В Україні планують суттєво посилити відповідальність, а саме штрафні санкції і не лише, за незаконне поводження з відходами, створення стихійних сміттєзвалищ та забруднення довкілля.

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Документи передбачають оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері управління відходами відповідно до європейських стандартів.

Суми штрафів

Зокрема, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю

Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1,7 тис. до 5,1 тис. грн, а для посадових осіб і підприємців — від 13,6 тис. до 17 тис. грн. У разі повторного порушення санкції зростатимуть до 15,3 тис. грн для громадян та до 51 тис. грн для посадовців і ФОПів.

За що ще можуть карати

Документи також пропонують запровадити відповідальність за:

  • неподання декларації про відходи;
  • відсутність плану управління відходами;
  • роботу з відходами без необхідних дозволів;
  • порушення умов таких дозволів;
  • невжиття заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ;
  • відсутність обліку безхазяйних відходів та сміттєзвалищ.

Окремі штрафи за сміття передбачені для представників органів місцевого самоврядування та місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях.

Відповідальність за економічні злочини

Другий законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за екологічні злочини. Зокрема, пропонується запровадити нову статтю про порушення правил управління відходами.

Якщо незаконні дії створили загрозу для життя людей або навколишнього середовища, покарання може становити від трьох до п'яти років позбавлення волі. За повторні порушення, дії групою осіб або завдання істотної шкоди довкіллю термін ув'язнення може зрости до семи років.

У випадках, коли порушення спричинили загибель людей, надзвичайну екологічну ситуацію чи інші тяжкі наслідки, максимальне покарання може становити до 10 років позбавлення волі.

Що це дасть

Нові правила мають допомогти боротися зі стихійними сміттєзвалищами, посилити контроль за відходами та наблизити українське законодавство до вимог Європейського Союзу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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