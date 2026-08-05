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5 серпня 2026, 19:29

Уряд залучив понад 310 млрд грн від розміщення ОВДП із початку року

Із початку 2026 року уряд України залучив від розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 310 млрд грн в еквіваленті. Загалом від початку повномасштабної війни цей показник сягнув майже 2,34 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Уряд залучив понад 310 млрд грн від розміщення ОВДП із початку року
Фото: НБУ

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За даними депозитарію НБУ, у січні-липні 2026 року від розміщення ОВДП на аукціонах уряд залучив:

  • 254,9 млрд грн;
  • $452 млн;
  • 696,7 млн євро.

У гривневому еквіваленті це становить понад 310 млрд грн.

За цей самий період на погашення внутрішніх державних облігацій було спрямовано 198,9 млрд грн, $650 млн та 557,8 млн євро.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 31 липня 2026 року Україна залучила через первинні аукціони майже 2,337 трлн грн в еквіваленті: 1,737 трлн грн, $11,24 млрд та 3,94 млрд євро, а на погашення ОВДП спрямувала близько 1,77 трлн грн: 1,194 трлн грн, $12,15 млрд та 3,48 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила 16,49% річних у гривні та 3,20% річних в євро. ОВДП, номіновані в доларах США, в липні не розміщувалися.

Станом на 3 серпня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1176,1 млрд грн в еквіваленті.

Структура портфеля за валютами випуску:

  • 1,092 трлн грн;
  • $1,09 млрд;
  • 692,5 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 159,3 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

  • 98,99 млрд грн;
  • $1,12 млрд;
  • 203,9 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 18,6 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

  • 17,4 млрд грн;
  • $15 млн;
  • 10 млн євро.

Військові ОВДП

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Станом на 3 серпня 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 91 млрд грн в еквіваленті порівняно із 108,1 млрд грн в еквіваленті рік тому.

Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

  • 67,72 млрд грн, або 26,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
  • $336 млн, або 17,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;
  • 161,5 млн євро, або 19,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 3 серпня 2026 року становив 109,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 73,1 млрд грн в еквіваленті станом на 1 серпня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

  • 56,4 млрд грн, або 22,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
  • $998,2 млн, або 50,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;
  • 158,3 млн євро, або 19,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 серпня 2026 року становить 6,04 млрд грн, $13,1 млн та 10 млн євро.

Міністерство фінансів України в липні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 368,92 млн євро.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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