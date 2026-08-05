Із початку 2026 року уряд України залучив від розміщення та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) понад 310 млрд грн в еквіваленті. Загалом від початку повномасштабної війни цей показник сягнув майже 2,34 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Уряд залучив понад 310 млрд грн від розміщення ОВДП із початку року
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За даними депозитарію НБУ, у січні-липні 2026 року від розміщення ОВДП на аукціонах уряд залучив:
- 254,9 млрд грн;
- $452 млн;
- 696,7 млн євро.
У гривневому еквіваленті це становить понад 310 млрд грн.
За цей самий період на погашення внутрішніх державних облігацій було спрямовано 198,9 млрд грн, $650 млн та 557,8 млн євро.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 31 липня 2026 року Україна залучила через первинні аукціони майже 2,337 трлн грн в еквіваленті: 1,737 трлн грн, $11,24 млрд та 3,94 млрд євро, а на погашення ОВДП спрямувала близько 1,77 трлн грн: 1,194 трлн грн, $12,15 млрд та 3,48 млрд євро.
Максимальна дохідність ОВДП
Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у липні, становила 16,49% річних у гривні та 3,20% річних в євро. ОВДП, номіновані в доларах США, в липні не розміщувалися.
Станом на 3 серпня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1176,1 млрд грн в еквіваленті.
Структура портфеля за валютами випуску:
- 1,092 трлн грн;
- $1,09 млрд;
- 692,5 млн євро.
Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб сягнув 159,3 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:
- 98,99 млрд грн;
- $1,12 млрд;
- 203,9 млн євро.
Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів становить 18,6 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:
- 17,4 млрд грн;
- $15 млн;
- 10 млн євро.
Військові ОВДП
Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Станом на 3 серпня 2026 року загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) становив 91 млрд грн в еквіваленті порівняно із 108,1 млрд грн в еквіваленті рік тому.
Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:
- 67,72 млрд грн, або 26,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
- $336 млн, або 17,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;
- 161,5 млн євро, або 19,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 3 серпня 2026 року становив 109,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 73,1 млрд грн в еквіваленті станом на 1 серпня 2025 року.
Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:
- 56,4 млрд грн, або 22,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;
- $998,2 млн, або 50,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США;
- 158,3 млн євро, або 19,3% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.
Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 серпня 2026 року становить 6,04 млрд грн, $13,1 млн та 10 млн євро.
Міністерство фінансів України в липні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 368,92 млн євро.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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