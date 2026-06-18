Українці масово забирають валюту з банків: що показала статистика за травень

Кошти населення на рахунках та депозитах у банках зросли до чергового історичного максимуму — 1,479 трлн грн. Водночас темпи приросту помітно сповільнилися: у травні обсяг коштів збільшився лише на 0,1%, а річні темпи зростання знизилися до 16,9%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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У гривні приріст становив 3,2 млрд грн — до рекордних 988,72 млрд грн. Для порівняння, у квітні українці збільшили гривневі залишки на рахунках та депозитах на 30,1 млрд грн.

Валютні заощадження скоротилися

У валюті зафіксовано найбільший за останні 28 місяців відтік коштів із рахунків та депозитів населення. За травень він становив $101 млн, унаслідок чого загальний обсяг валютних коштів знизився до $11,07 млрд.

Водночас нараховані до сплати відсотки за травень становили 3,3 млрд грн. Тобто без урахування процентних нарахувань загальний обсяг коштів населення в банках міг би скоротитися.

Строкові депозити тримаються краще

Скорочення сформувалося не за рахунок строкових депозитів, а переважно через відтік коштів із розрахункових рахунків. Це свідчить про те, що населення не поспішає масово забирати гроші зі строкових вкладів, але активніше використовує кошти з поточних рахунків.

Водночас зростання ставок за депозитами зупинилося, що вплинуло і на динаміку залучення коштів. Приріст строкових депозитів та депозитних сертифікатів фізичних осіб у гривні та валюті став найнижчим за останні шість місяців.

Таким чином, попри оновлення рекорду за загальним обсягом коштів населення в банках, травнева динаміка вказує на охолодження депозитної активності та послаблення припливу нових коштів.