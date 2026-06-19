Виплата 3 000 євро: хто в Україні зможе отримати репарації

Кабінет Міністрів України затвердив механізм виплати невідкладних репарацій для громадян, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Хто має право на допомогу

Рішення уряду передбачає надання постраждалим особам одноразової грошової допомоги у розмірі 3 000 євро.

Право на отримання репарацій мають безпосередньо постраждалі від насильства особи, а також діти, які народилися внаслідок цього злочину.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів і донорів.

Важливо: Отримання цих 3 000 євро є незалежною виплатою. Вона жодним чином не впливатиме на право людини отримувати субсидії, пільги чи будь-які інші види державної соціальної допомоги.

Конфіденційність

Для розгляду заявок та ухвалення рішень про виплати при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності буде створено спеціальну комісію.

«Увесь процес побудований так, щоб забезпечити конфіденційність, повагу до гідності людини та уникнути повторної травматизації», — зазначила Свириденко.

Масштаби злочинів

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 398 підтверджених випадків сексуального насильства, пов'язаного з війною. Серед постраждалих — 248 жінок та 150 чоловіків.

Проте правозахисники підкреслюють, що реальна кількість постраждалих може бути більшою, оскільки часто постраждалі мовчать про ці злочини через ризик осуду і стигми.

«Росія використовує сексуальне насильство як ще один вид зброї проти наших людей. Це тяжкий воєнний злочин. Держава зробить усе можливе, щоб росія понесла міжнародну відповідальність, а громадяни, які постраждали від цих злочинів, отримали репарації в повному обсязі», — резюмувала Свириденко.