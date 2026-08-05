До закриття міжбанку у середу, 5 серпня, курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
5 серпня 2026, 17:31
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 5 серпня
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Закриття 5 серпня
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Зміни
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44,59/44,62
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44,70/44,73
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11/11
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51,49/51,50
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51,61/51,63
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12/13
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,44−44,93 грн. Євро купують за 51,22 грн, а продають за 51,85 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,76−44,87, євро — 51,45−51,58 грн.
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Джерело: Мінфін
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