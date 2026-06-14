Пенсії з 1 липня зростуть: кому перерахують виплати та які суми встановлять

З 1 липня в Україні набуде чинності черговий етап перегляду пенсійних виплат, який охопить кілька категорій пенсіонерів. У Пенсійному фонді повідомляють, що зміни пов’язані з оновленням прожиткового мінімуму та коригуванням надбавок, прив’язаних до цього показника. Перерахунок проведуть автоматично, без звернень до відділень, пише Перший Бізнесовий.

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Як зміниться розмір пенсій

Після підвищення соціальних стандартів зросте мінімальний розмір пенсії, а також низка доплат — зокрема за вік, за особливі заслуги, для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.

За попередніми розрахунками, середнє підвищення становитиме від 100 до 300 гривень, однак точна сума залежатиме від індивідуальних параметрів кожної пенсійної справи.

Окремо оновлять вікові доплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Для цих груп передбачено збільшення надбавок у межах 300−700 гривень. У ПФУ наголошують, що всі зміни будуть відображені в електронних кабінетах одержувачів одразу після проведення нарахувань.

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Водночас у відомстві застерігають, що не всі пенсії зростуть однаково.

Якщо людина отримує мінімальну виплату або має максимальні коефіцієнти, підвищення може бути незначним. У деяких випадках сума залишиться на попередньому рівні, оскільки окремі надбавки не залежать від прожиткового мінімуму.

Скільки отримуюють пенсіонери

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії — 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень — 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз — уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут — приблизно 4,5 тисячі гривень.