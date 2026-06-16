Курс долара понад 51 грн та зростання «мінімалки: що передбачає Бюджетна декларація на 2027−2029 роки

Камбін представив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, в якій закладено два сценарії розвитку подій — залежно від перебігу війни. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в телеграм-каналі.

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Два сценарії розвитку

Бюджетна декларація передбачає два сценарії розвитку подій: завершення війни та продовження війни.

У базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція у 2027 році становитиме 8,9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні 48,3 грн.

Пріоритети уряду

Міністерство фінансів визначило ключові пріоритети Бюджетної декларації на 2027−2029 роки. Основний акцент зроблено на збереженні соціальної підтримки громадян, підвищенні соціальних стандартів та підготовці до нових викликів у процесі відновлення країни.

Зокрема, планується зберегти видатки, передбачені бюджетом 2026 року, включно з фінансуванням програм скринінгу, харчування учнів, оплатою праці вчителів та заходами демографічного розвитку.

Також уряд планує реалізовувати нові державні політики залежно від розвитку безпекової та економічної ситуації.

Зростання «мінімалки» (станом на 2026 рік становить 8 647 гривень)

у 2027 році — на 10,4%;

у 2028 році — на 8,7%;

у 2029 році — на 7,1%.

Прожитковий мінімум (станом на 2026 рік становить в Україні 3 328 гривень)

у 2027 році — на 10,9%;

у 2028 році — на 8,9%;

у 2029 році — на 7,1%.

Упродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%.

За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, уряд також обговорює реформу оплати праці.

Що з курсом

Навіть в оптимістичному сценарії уряд закладає поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році.

На кінець 2029 року долар, за прогнозом уряду, коштуватиме 51,5 грн.

Витрати бюджету

Наступного року Україна планує збільшити запозичення. Зростання державного боргу на кінець 2026 року очікується на рівні 106,1% ВВП, а у 2027 році — 113%.

Потреба України у міжнародному фінансуванні у 2027 році становить 2 трлн 134,5 млрд грн.

Йдеться про підтримку від країн G7, Європейського Союзу, Світового банку, Великої Британії та МВФ, а також про грант ЄС і кредит Великої Британії, повернення якого здійснюватиметься за рахунок заморожених російських активів.

Поступове скорочення дефіциту бюджету:

18,5% ВВП у 2026 році;

17,7% ВВП у 2027 році;

11,1% ВВП у 2028 році;

5,5% ВВП у 2029 році.

Видатки бюджету, за оцінками уряду, досягнуть піка у 2027 році, після чого почнуть знижуватися:

4,77 трлн грн у 2026 році;

5,05 трлн грн у 2027 році;

4,87 трлн грн у 2028 році;

4,55 трлн грн у 2029 році.

Реальний ВВП зросте

у 2026 році — на 2,6%;

у 2027 році — на 4,5%;

у 2028 році — на 5,3%;

у 2029 році — на 6,7%.

Номінальний ВВП за цей період має зрости з 10,1 трлн грн у 2026 році до майже 15 трлн грн у 2029 році.