Пенсії по 3 млн грн на рік: названо депутатів та суддів із найбільшими виплатами

913 чинних депутатів та суддів отримують наразі пенсії в Україні. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за 2025 рік. Найбільшу пенсію серед депутатів задекларував Василь Німченко — 2,3 млн грн на рік, тоді як рекорд серед суддів належить Віктору Школярову з майже 3 млн грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Максимальна щомісячна пенсія судді сягнула 249,9 тис. грн. Попри різницю в рекордних виплатах, медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова — близько 228 тис. грн на рік.

55 діючих депутатів та 858 суддів вказали у своїх деклараціях пенсійні виплати. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали щорічну декларацію за минулий рік.

Пенсії депутатів

Найбільшу пенсію серед депутатів отримав Василь Німченко, який у минулому був суддею Конституційного суду України. За рік він задекларував 2,3 млн грн пенсійних виплат: понад 192 тис. грн на місяць.

Друге місце посів депутат та адвокат Михайло Новіков із пенсією 1,46 млн грн на рік, або майже 122 тис. грн щомісяця. У минулому також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України.

Третім став Андрій Кожем’якін — багаторічний народний депутат від «Батьківщини» та генерал-лейтенант. Його пенсія торік склала 973 тис. грн на рік і понад 81 тис. грн на місяць.

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Які пенсії у суддів

Однак рекорди депутатів виглядають скромно порівняно з пенсіями окремих суддів. Абсолютним рекордсменом став Віктор Школяров — суддя Верховного суду України, який торік пішов у відставку. Річна пенсія судді склала майже 3 млн грн — в середньому, 249,9 тисячі грн на місяць.

Друге місце посіла також суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок із пенсією 2,85 млн грн на рік або 237,6 тис. грн на місяць. Суддя так само пішла у відставку торік за власним бажанням. Третім став Степан Домусчі — 2,72 млн грн на рік і понад 226 тис. грн щомісяця. Торік суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду пішов у відставку після 21 року служби.

Попри різницю у майже 58 тисяч грн між максимальними виплатами, типова пенсія серед депутатів і суддів виявилася майже однаковою. Медіанна пенсія серед депутатів становить 229,6 тис. грн на рік, а серед суддів — 227,1 тис. грн. Це означає, що половина пенсіонерів у кожній із груп отримує більше цих сум, а половина — менше.

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