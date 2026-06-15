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15 червня 2026, 11:18

Пенсії по 3 млн грн на рік: названо депутатів та суддів із найбільшими виплатами

913 чинних депутатів та суддів отримують наразі пенсії в Україні. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали декларації за 2025 рік. Найбільшу пенсію серед депутатів задекларував Василь Німченко — 2,3 млн грн на рік, тоді як рекорд серед суддів належить Віктору Школярову з майже 3 млн грн. Про це йдеться в даних Опендатабот.

913 чинних депутатів та суддів отримують наразі пенсії в Україні.

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Максимальна щомісячна пенсія судді сягнула 249,9 тис. грн. Попри різницю в рекордних виплатах, медіанна пенсія серед депутатів і суддів майже однакова — близько 228 тис. грн на рік.

55 діючих депутатів та 858 суддів вказали у своїх деклараціях пенсійні виплати. Це 14% від загальної кількості посадовців, які подали щорічну декларацію за минулий рік.

Пенсії депутатів

Найбільшу пенсію серед депутатів отримав Василь Німченко, який у минулому був суддею Конституційного суду України. За рік він задекларував 2,3 млн грн пенсійних виплат: понад 192 тис. грн на місяць.

Друге місце посів депутат та адвокат Михайло Новіков із пенсією 1,46 млн грн на рік, або майже 122 тис. грн щомісяця. У минулому також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України.

Третім став Андрій Кожем’якін — багаторічний народний депутат від «Батьківщини» та генерал-лейтенант. Його пенсія торік склала 973 тис. грн на рік і понад 81 тис. грн на місяць.

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Які пенсії у суддів

Однак рекорди депутатів виглядають скромно порівняно з пенсіями окремих суддів. Абсолютним рекордсменом став Віктор Школяров — суддя Верховного суду України, який торік пішов у відставку. Річна пенсія судді склала майже 3 млн грн — в середньому, 249,9 тисячі грн на місяць.

Друге місце посіла також суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок із пенсією 2,85 млн грн на рік або 237,6 тис. грн на місяць. Суддя так само пішла у відставку торік за власним бажанням. Третім став Степан Домусчі — 2,72 млн грн на рік і понад 226 тис. грн щомісяця. Торік суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду пішов у відставку після 21 року служби.

Попри різницю у майже 58 тисяч грн між максимальними виплатами, типова пенсія серед депутатів і суддів виявилася майже однаковою. Медіанна пенсія серед депутатів становить 229,6 тис. грн на рік, а серед суддів — 227,1 тис. грн. Це означає, що половина пенсіонерів у кожній із груп отримує більше цих сум, а половина — менше.

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Середня пенсія простого українця

7 236 грн наразі складає середня пенсія в Україні, що становить орієнтовно 85 тисяч грн на рік.

Варто зазначити, попри те, що спеціальні пенсії для народних депутатів були скасовані для нових отримувачів, частина чинних парламентарів продовжує отримувати високі пенсійні виплати.

Переважно, йдеться про депутатів, які набули право на спецпенсію ще до пенсійної реформи, зберегли її через судові рішення або мають додаткові звання.

Тому навіть серед чинного складу Верховної Ради є парламентарі, які одночасно отримують депутатську зарплату та пенсію в десятки чи навіть сотні тисяч гривень на місяць.

Як писав «Мінфін», з 1 липня в Україні набуде чинності черговий етап перегляду пенсійних виплат, який охопить кілька категорій пенсіонерів. У Пенсійному фонді повідомляють, що зміни пов’язані з оновленням прожиткового мінімуму та коригуванням надбавок, прив’язаних до цього показника. Перерахунок проведуть автоматично, без звернень до відділень

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+54
korvin29
korvin29
15 червня 2026, 11:42
#
Все правильно, хорошая статья, рядовые украинцы должны знать за что воюют.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 червня 2026, 12:04
#
А за що воює агресор?
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
15 червня 2026, 12:26
#
Причина та ж сама, через яку українська влада краде гроші надані партнерами і кидає гуманітарку посеред поля якщо не вдається перепродати — вони як і кацапи хочуть знищити українців і захопити ресурси України.
+
+24
kadaad1988
kadaad1988
15 червня 2026, 12:15
#
Привет майдауну 2014-го!!!
+
+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
15 червня 2026, 12:29
#
До чого тут майдан 14го взагалі? Почитай хоча б про що був майдан і зрозумій нарешті, що ідеї майдану були хороші, АЛЕ, неважливо який план ти маєш, якщо його прийдуть виконувати кретини якісь.

За твоєю логікою в поганому бізнесі винні не працівники, котрі допускають безліч помилок, не директор котрий погано керує, і не бухгалтер котрий підроблює фінансову звітність, в тебе в усьому винний бізнес план, навіть якщо бізнес план повністю ідентичний до вже успішних підприємств, подумай над цим. Проблем України — не майдан, проблема України — це корумповані чиновники, які прикрившись псевдопатріотизмом і ідеями майдану, продовжують красти, сам по собі майдан, як і ідеї майдану — це не жива істота, щоб бути в чомусь винною, а ти плутаєш хороший план з хорошою реалізацією, неважливо наскільки ідеальний в тебе буде план, він все одно потребує ідеальної реалізації, з чим в української влади завжди були проблеми, тому і неважливо це буде майдан, євроінтеграція чи що завгодно ще.
+
0
BigBend
BigBend
15 червня 2026, 13:03
#
Це твій Вітя такі пенсії зробив.
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