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19 червня 2026, 9:01

Обсяги кешу у населення встановили новий рекорд: експерт пояснив, звідки стільки грошей

Обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М0) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Готівка на руках українців встановила історичний рекорд: що стоїть за зростанням
Фото: НБУ

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Водночас частка готівкових коштів відносно всієї грошової маси в економіці (агрегат М3) зросла до 6-місячного максимуму і наразі становить 22,3%.

Експерт проаналізував поточну ситуацію та у коментарі для «Мінфіну» виділив кілька ключових факторів, які впливають на таку динаміку.

Шевчишин зазначив, що сам по собі обсяг готівки у звичайних умовах майже завжди збільшується. Це природний процес, оскільки є інфляція, а гривня забезпечує товарообіг, в тому числі готівка.

Якщо порівнювати показники з періодом до повномасштабного вторгнення, то наприкінці січня 2022 року в обігу перебувало 583,5 млрд грн, тож нинішні 911,95 млрд грн означають зростання на 56%.

Попри те, що приріст готівки здається значним, сумарна кількість коштів в економіці (М3) з початку великої війни зросла вдвічі. І це відбулося навіть за умов окупації частини територій та масштабної міграції населення за кордон.

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Чому попит на гогітвку підскочив саме у травні?

Прискорення темпів накопичення готівки на руках у населення наприкінці весни аналітик пов'язує з двома основними чинниками:

  • Сезонний тренд: Травневий стрибок частково зумовлений сезонністю, коли активізується роздрібна торгівля на місцях. Проте експерт додав, що цього разу обсяги перевищили звичні для цього періоду показники.
  • Тиск фінмоніторингу: Інша причина — посилення фінансового моніторингу під час проведення банківських операцій. Бажання уникнути жорстких перевірок з боку банків змушує частину бізнесу та громадян переводити розрахунки в «кеш».

Аналітик також згадав нещодавні гучні штрафні санкції Національного банку України щодо популярних термінальних мереж EasyPay та City24, які на початку червня потрапили під обмеження через підозри у відмиванні коштів.

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За словами Шевчишина, цей скандал потенційно може стимулювати подальше зростання готівкового обігу в червні. Проте на травневу статистику цей фактор ще не встиг вплинути.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+12
TAN72
TAN72
19 червня 2026, 9:21
#
Кеш рулит😂
+
0
Три літри
Три літри
19 червня 2026, 9:40
#
НБУ впевнено йде до своєї мети
+
0
youknow
youknow
19 червня 2026, 10:02
#
«…нещодавні гучні штрафні санкції НБУ щодо…термінальних мереж EasyPay та City24, які на початку червня потрапили під обмеження через підозри у відмиванні коштів." — через ПІДОЗРИ… дивно. якщо я підозрюю (згідно фактів, їх очевидних дій) чиновників, депутатів, держоргани управління — чому їх не штрафують, не накладають санкції, не обмежують? дискримінація та якесь «царювання»
+
+42
BigBend
BigBend
19 червня 2026, 10:48
#
Податків захотіли більше? Подивимось, хто розумніше.
+
0
angelvet
angelvet
19 червня 2026, 11:52
#
Якщо розділити цю суму на все населення України (наприклад 30 мільйонів) то буде по 675$ на людину. І справді історичний рекорд)
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