Обсяги кешу у населення встановили новий рекорд: експерт пояснив, звідки стільки грошей

Обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М0) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Водночас частка готівкових коштів відносно всієї грошової маси в економіці (агрегат М3) зросла до 6-місячного максимуму і наразі становить 22,3%.

Експерт проаналізував поточну ситуацію та у коментарі для «Мінфіну» виділив кілька ключових факторів, які впливають на таку динаміку.

Шевчишин зазначив, що сам по собі обсяг готівки у звичайних умовах майже завжди збільшується. Це природний процес, оскільки є інфляція, а гривня забезпечує товарообіг, в тому числі готівка.

Якщо порівнювати показники з періодом до повномасштабного вторгнення, то наприкінці січня 2022 року в обігу перебувало 583,5 млрд грн, тож нинішні 911,95 млрд грн означають зростання на 56%.

Попри те, що приріст готівки здається значним, сумарна кількість коштів в економіці (М3) з початку великої війни зросла вдвічі. І це відбулося навіть за умов окупації частини територій та масштабної міграції населення за кордон.

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Чому попит на гогітвку підскочив саме у травні?

Прискорення темпів накопичення готівки на руках у населення наприкінці весни аналітик пов'язує з двома основними чинниками:

Сезонний тренд: Травневий стрибок частково зумовлений сезонністю, коли активізується роздрібна торгівля на місцях. Проте експерт додав, що цього разу обсяги перевищили звичні для цього періоду показники.

Тиск фінмоніторингу: Інша причина — посилення фінансового моніторингу під час проведення банківських операцій. Бажання уникнути жорстких перевірок з боку банків змушує частину бізнесу та громадян переводити розрахунки в «кеш».

Аналітик також згадав нещодавні гучні штрафні санкції Національного банку України щодо популярних термінальних мереж EasyPay та City24, які на початку червня потрапили під обмеження через підозри у відмиванні коштів.

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За словами Шевчишина, цей скандал потенційно може стимулювати подальше зростання готівкового обігу в червні. Проте на травневу статистику цей фактор ще не встиг вплинути.