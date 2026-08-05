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5 серпня 2026, 16:08

Податковий комітет підтримав спрощення випуску акцій: що зміниться

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 15336, який передбачає спрощення процедур випуску цінних паперів. Документ має скоротити бюрократичні процедури, зменшити витрати бізнесу та полегшити залучення інвестицій. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Податковий комітет підтримав спрощення випуску акцій: що зміниться

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Для непублічних випусків спростять процедуру

За словами Гетманцева, нині навіть приватний випуск акцій передбачає складну процедуру з 13 етапів, численними погодженнями, поданням документів до регулятора, реєстрацією результатів емісії та оформленням тимчасових і постійних свідоцтв.

При цьому однакові вимоги застосовуються як до публічного розміщення акцій серед тисяч інвесторів, так і до випадків, коли кілька засновників лише збільшують статутний капітал власної компанії.

Законопроєкт пропонує спростити процедуру саме для непублічних випусків акцій.

Реєстрацію передадуть Центральному депозитарію

Документ передбачає, що реєстрацію непублічних випусків акцій здійснюватиме Центральний депозитарій. Розгляд документів триватиме до семи робочих днів, а вартість послуги не перевищуватиме розміру державного мита.

Крім того, законопроєкт запроваджує принцип «єдиного вікна». Документи для державної реєстрації товариства та внесення змін до статутного капіталу можна буде подавати в електронній формі через депозитарій.

Менше бюрократії для бізнесу

За оцінкою Гетманцева, законопроєкт усуває застарілі формальності, які втратили практичне значення, та скорочує бюрократичні процедури.

Очікується, що це дасть змогу бізнесу заощадити час і кошти, а також створить кращі умови для залучення інвестицій і розвитку українського ринку капіталу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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