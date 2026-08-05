Українські інвестори отримали доступ до ще п'яти іноземних ETF

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила обіг в Україні цінних паперів ще п'яти іноземних біржових інвестиційних фондів (ETF), зареєстрованих у Німеччині та Ірландії. Це дасть змогу ліцензованим українським торговцям цінними паперами пропонувати інвесторам нові інструменти для довгострокового інвестування, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

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Які можливості отримають інвестори

Як повідомили в НКЦПФР, рішення створює правові підстави для українських депозитарних установ і торговців цінними паперами обліковувати ці ETF у депозитарній системі та пропонувати їх своїм клієнтам відповідно до вимог законодавства.

Заяви про допуск усіх п'яти фондів подало ПрАТ «Альтера Фінанс», яке має ліцензію Комісії на провадження депозитарної діяльності.

Наразі жоден із цих ETF ще не обліковується в системі Центрального депозитарію цінних паперів України. Водночас вони можуть зберігатися на рахунку Національного депозитарію України, відкритому в міжнародній депозитарно-кліринговій установі Clearstream Banking Luxembourg.

Допущені фонди відповідають європейським стандартам

Усі п'ять інвестиційних фондів належать до категорії UCITS ETF, яка діє за єдиними правилами Європейського Союзу.

Такі фонди мають низку механізмів захисту інвесторів. Зокрема, вони обмежують концентрацію вкладень в одного емітента, забезпечують можливість продати інвестицію в будь-який момент, а їхні активи зберігаються в незалежному банку-депозитарії.

У Комісії також зазначили, що жоден із п'яти емітентів не перебуває під українськими санкціями.

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У НКЦПФР наголосили, що інвестування в ETF не гарантує отримання прибутку, оскільки дохідність залежить від ситуації на фінансових ринках.

Інвестори купують і продають паї фондів через брокерів на фондових біржах, а на кінцевий фінансовий результат впливають як ринкові коливання, так і комісії брокера та самого фонду.

Крок до інтеграції з європейським ринком капіталу

У Комісії зазначають, що розширення переліку допущених до обігу іноземних цінних паперів дає українським інвесторам доступ до більш диверсифікованих інструментів для довгострокових вкладень.

У НКЦПФР вважають, що це також є черговим кроком до інтеграції українського ринку капіталу з європейською фінансовою інфраструктурою.

Що таке ETF

ETF (Exchange-Traded Fund) — це біржовий інвестиційний фонд, який об'єднує різні активи (акції, облігації, дорогоцінні метали тощо). Його паї можна купувати та продавати на біржі так само, як звичайні акції.