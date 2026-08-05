НБУ змінив правила примусового списання коштів: що зміниться для боржників

Національний банк України змінив вимоги до обслуговування рахунків, на які накладено стягнення. Відтепер банк повністю блокуватиме власні операції клієнта з моменту отримання вимоги стягувача. Про це повідомляє Liga Zakon.

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Відповідні зміни внесені постановою правління НБУ від 30 липня 2026 року № 83 «Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг».

Головні зміни для банків та клієнтів

Відтепер після фіксації вимоги стягувача в операційній системі банку рахунок платника фактично блокується для проведення його власних платежів до завершення процедури примусового списання.

Раніше банк виконував вимогу стягувача лише в межах наявного залишку коштів, тоді як платіжні доручення самого клієнта могли виконуватися паралельно, фактично конкуруючи за одні й ті самі кошти.

Як працюватиме новий механізм

Якщо на рахунку достатньо коштів, банк одразу перерахує їх стягувачу в повному обсязі.

Якщо ж грошей недостатньо, виконання вимоги переноситься на початок наступного операційного дня. Банк врахує нові надходження на рахунок, а якщо їх не буде, поверне вимогу стягувачу без виконання.

Таким чином, власник рахунку не зможе здійснювати власні платежі, доки триває процедура виконання вимоги.

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Банкам дали місяць на підготовку

Національний банк надав банкам та іншим надавачам платіжних послуг один місяць із дня набрання чинності постановою № 83 для адаптації внутрішніх процедур.

Зокрема, вони мають забезпечити автоматичну фіксацію моменту отримання вимоги стягувача та блокування платіжних операцій клієнта. На думку НБУ, це допоможе уникнути ситуацій, коли кошти будуть перераховані за платіжним дорученням клієнта замість виконання вимоги стягувача.

Крім того, постановою оновлено порядок перевірки реквізитів платіжних інструкцій контролюючих органів відповідно до порядку № 669.