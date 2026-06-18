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18 червня 2026, 9:37

Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»

Затверджено правила та умови програми «Будиночки в селі» для ВПО. Уряд ухвалив порядок реалізації дворічного екпериментального проєкту щодо забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, повідомляє Павло Фролов, Голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО.

Затверджено правила та умови програми «Будиночки в селі» для ВПО.

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Яке житло пропонуватимуть

ВПО обиратимуть будинок із запропонованих варіантів, після чого місцеві громади викуповуватимуть його у комунальну власність та надаватимуть у безоплатне користування.

Які ВПО зможуть взяти участь:

  • Не мають власного житла на підконтрольній території України.
  • Не отримували компенсацію за знищене житло та рішення про її надання не прийнято.
  • Не отримували житловий ваучер.

Перед придбанням кожен будинок обстежуватиме спеціальна комісія на відповідність належним вимогам для проживання. Також враховуватимуть наявність необхідної інфраструктури в громадах.

Пріоритетне право на отримання житла матимуть:

  • багатодітні сім'ї;
  • особи з інвалідністю;
  • люди похилого віку;
  • сім'ї з дітьми з інвалідністю;
  • діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування та особи від 23 років, які раніше мали цей статус.

Договір безоплатного користування житлом укладатиметься на строк до трьох років із можливістю продовження за згодою сторін. Якщо родина придбає або отримає інше житло — договір буде припинено достроково.

Наразі триває фінальний етап відбору сімей та пошуку житла. В Уряді очікують, що перші родини ВПО зможуть заселитися у нові оселі вже влітку.

Що передбачає програма:

  • У 2026 році планують придбати близько 1 000 осель.
  • Гранична вартість одного будинку — 500 тис. грн.
  • Житло надаватиметься безкоштовно на умовах соціальної оренди.
  • Переселенці сплачуватимуть лише комунальні послуги.
  • Пріоритет — люди старшого віку, особи з інвалідністю та сім'ї з дітьми.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Lesya31
Lesya31
18 червня 2026, 10:23
#
Тисячу пенсіонерів по селах відправлять, геніальна ідея)). «Відродження села»)).
+
0
BigBend
BigBend
18 червня 2026, 10:57
#
Русня, тисячу дронів відправлять на московський НПЗ, це значно важливіше.
+
+15
Apache
Apache
18 червня 2026, 10:35
#
Для пенсионеров, которые остались вообще без жилья, это неплохое решение. Особенно, если и раньше они жили в селе. Как ни крути, жизнь там дешевле, чем в городе. Другой вопрос, что в сёлах нет инфраструктуры и нормальной медицины. И ездить за 80−120 км в город для посещения врача пенсионерам будет довольно тяжело.
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