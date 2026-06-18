Нове житло для ВПО: Кабмін затвердив правила програми «Будиночок в селі»

Затверджено правила та умови програми «Будиночки в селі» для ВПО. Уряд ухвалив порядок реалізації дворічного екпериментального проєкту щодо забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості, повідомляє Павло Фролов, Голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО.

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Яке житло пропонуватимуть

ВПО обиратимуть будинок із запропонованих варіантів, після чого місцеві громади викуповуватимуть його у комунальну власність та надаватимуть у безоплатне користування.

Які ВПО зможуть взяти участь:

Не мають власного житла на підконтрольній території України.

Не отримували компенсацію за знищене житло та рішення про її надання не прийнято.

Не отримували житловий ваучер.

Перед придбанням кожен будинок обстежуватиме спеціальна комісія на відповідність належним вимогам для проживання. Також враховуватимуть наявність необхідної інфраструктури в громадах.

Пріоритетне право на отримання житла матимуть:

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю;

люди похилого віку;

сім'ї з дітьми з інвалідністю;

діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування та особи від 23 років, які раніше мали цей статус.

Договір безоплатного користування житлом укладатиметься на строк до трьох років із можливістю продовження за згодою сторін. Якщо родина придбає або отримає інше житло — договір буде припинено достроково.

Наразі триває фінальний етап відбору сімей та пошуку житла. В Уряді очікують, що перші родини ВПО зможуть заселитися у нові оселі вже влітку.

Що передбачає програма: