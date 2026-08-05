Національний банк України призначив Володимира Суханова директором Департаменту стратегії та розвитку. Він обійняв посаду з 5 серпня 2026 року та відповідатиме за розробку й реалізацію стратегічних документів НБУ та розвитку фінансового сектору. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ призначив нового директора Департаменту стратегії та розвитку
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За що відповідатиме новий директор
До завдань Суханова та сфери відповідальності належатиме, зокрема:
- проведення стратегічного аналізу та розроблення Стратегії НБУ, стратегії розвитку фінансового сектору України та інших стратегічних документів, у тому числі міжвідомчих;
- організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення Робочої групи (Комітету) з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності;
- підтримка реалізації Стратегії НБУ та міжвідомчих стратегічних документів фінансового сектору, включаючи банківську систему України;
- розроблення системного підходу до ефективної реалізації стратегічних цілей НБУ шляхом організації операційного планування в НБУ, забезпечення моніторингу та складання звітності щодо їх виконання;
- підтримка прийняття управлінських рішень у НБУ щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку фінансового сектору, включаючи банківську систему України;
- управління проєктною та процесною діяльністю в НБУ;
- організаційне супроводження роботи Комітету з управління змінами НБУ;
- впровадження принципів ESG у діяльність НБУ, а також координація діяльності підрозділів НБУ із їх упровадження та моніторинг цього прогресу;
- проведення досліджень щодо розвитку інновацій, фінансових технологій та цифрових рішень у НБУ та фінансовому секторі України;
- забезпечення сприяння розвитку фінансової інклюзії, включаючи розроблення та підтримку в актуальному стані стратегії розвитку фінансової інклюзії.
Департамент стратегії та розвитку входить до вертикалі «Загальний блок», яку очолює голова НБУ Андрій Пишний.
За словами Пишного, Суханов добре знає український фінансовий сектор і вже продемонстрував свої управлінські здібності, очолюючи Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.
Серед пріоритетних завдань нового керівника Пишний назвав створення інноваційного хабу НБУ для розвитку фінансових інновацій, а також системне впровадження принципів фінансової інклюзії.
До призначення Володимир Суханов із січня 2025 року очолював Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.
Із 5 серпня обов'язки директора цього департаменту виконуватиме Альона Атаманюк, яка до цього обіймала посаду начальника другого управління нагляду.
Що відомо про Суханова
Володимир Суханов працює в банківській системі близько 20 років, із яких майже 12 років — у системі банківського нагляду Національного банку.
До роботи на нинішній посаді він був директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, а раніше — заступником директора Департаменту інтегрованого нагляду за банками.
До приходу в НБУ у 2007−2014 роках працював на керівних посадах в українських банках, де відповідав за розвиток роздрібного бізнесу та мережі відділень.
Суханов закінчив Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2007 рік, магістр з економічної кібернетики).
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