НБУ призначив нового директора Департаменту стратегії та розвитку

Національний банк України призначив Володимира Суханова директором Департаменту стратегії та розвитку. Він обійняв посаду з 5 серпня 2026 року та відповідатиме за розробку й реалізацію стратегічних документів НБУ та розвитку фінансового сектору. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За що відповідатиме новий директор

До завдань Суханова та сфери відповідальності належатиме, зокрема:

проведення стратегічного аналізу та розроблення Стратегії НБУ, стратегії розвитку фінансового сектору України та інших стратегічних документів, у тому числі міжвідомчих;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення Робочої групи (Комітету) з фінансового розвитку при Раді з фінансової стабільності;

підтримка реалізації Стратегії НБУ та міжвідомчих стратегічних документів фінансового сектору, включаючи банківську систему України;

розроблення системного підходу до ефективної реалізації стратегічних цілей НБУ шляхом організації операційного планування в НБУ, забезпечення моніторингу та складання звітності щодо їх виконання;

підтримка прийняття управлінських рішень у НБУ щодо впровадження стратегічних змін, трансформації НБУ, розвитку фінансового сектору, включаючи банківську систему України;

управління проєктною та процесною діяльністю в НБУ;

організаційне супроводження роботи Комітету з управління змінами НБУ;

впровадження принципів ESG у діяльність НБУ, а також координація діяльності підрозділів НБУ із їх упровадження та моніторинг цього прогресу;

проведення досліджень щодо розвитку інновацій, фінансових технологій та цифрових рішень у НБУ та фінансовому секторі України;

забезпечення сприяння розвитку фінансової інклюзії, включаючи розроблення та підтримку в актуальному стані стратегії розвитку фінансової інклюзії.

Департамент стратегії та розвитку входить до вертикалі «Загальний блок», яку очолює голова НБУ Андрій Пишний.

За словами Пишного, Суханов добре знає український фінансовий сектор і вже продемонстрував свої управлінські здібності, очолюючи Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Серед пріоритетних завдань нового керівника Пишний назвав створення інноваційного хабу НБУ для розвитку фінансових інновацій, а також системне впровадження принципів фінансової інклюзії.

До призначення Володимир Суханов із січня 2025 року очолював Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Із 5 серпня обов'язки директора цього департаменту виконуватиме Альона Атаманюк, яка до цього обіймала посаду начальника другого управління нагляду.

Що відомо про Суханова

Володимир Суханов працює в банківській системі близько 20 років, із яких майже 12 років — у системі банківського нагляду Національного банку.

До роботи на нинішній посаді він був директором Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг, а раніше — заступником директора Департаменту інтегрованого нагляду за банками.

До приходу в НБУ у 2007−2014 роках працював на керівних посадах в українських банках, де відповідав за розвиток роздрібного бізнесу та мережі відділень.

Суханов закінчив Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (2007 рік, магістр з економічної кібернетики).