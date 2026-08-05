Як шахраї в Telegram заробляють на вас: розбір схем фінансового шахрайства (відео)

Фінансові шахраї стали значно винахідливішими. Вони створюють Telegram-канали, демонструють «успішні» угоди, підроблені переписки з відомими людьми, показують фантастичні прибутки у 500−700% за день і переконують людей, що легкі гроші вже зовсім поруч.

У цьому випуску ми детально розбираємо найпоширеніші схеми фінансового скаму, які сьогодні активно поширюються в Україні. Покажемо реальні приклади шахрайських Telegram-каналів, пояснимо, які психологічні прийоми використовують аферисти, чому люди продовжують віддавати їм свої гроші та як убезпечити себе і своїх близьких. Чому обіцянки надприбутків — це майже завжди обман? Як працюють фейкові відгуки та підроблені переписки? І головне — як розпізнати шахрайство ще до того, як ви втратите свої заощадження?