Долар подешевшав, євро подорожчало: курс НБУ на 6 серпня

Національний банк України встановив на 6 серпня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,68 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

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На четвер НБУ встановив курс долара на рівні 44,68 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (44,74 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на четвер встановлений на позначці — 51,62 грн, що на 9 копійок більше, ніж у середу (51,53 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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