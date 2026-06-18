Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін

У своїй заяві Федеральний комітет з операцій на відкритих ринках послався на впевнене зростання економічної активності, незважаючи на невизначеність через іранську кризу, але нагадав і про підвищену інфляцію, пов'язану з перебоями у постачанні нафти.

Думки чиновників ФРС щодо майбутньої траєкторії розділилися, зазначає Bloomberg.

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Згідно з оновленими прогнозами регулятора, дев'ять керуючих очікують як мінімум на одне підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту до кінця року, причому шестеро з них прогнозують не менше двох підвищень. Ще дев'ять вважають, що ставка залишиться без змін або буде знижена.

Одного, 19-го, голосу не було — це дозволило припустити, що новий голова ФРС Кевін Уорш, який раніше критикував практику таких прогнозів, утримався від участі в них. Під час прес-конференції він підтвердив це.