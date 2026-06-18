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18 червня 2026, 8:00

Уорш почав з паузи: ФРС знову залишила ставку без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новиниРезультати засідання ФРСУ своїй заяві Федеральний комітет з операцій на відкритих ринках послався на впевнене зростання економічної активності, незважаючи на невизначеність через іранську кризу, але нагадав і про підвищену інфляцію, пов'язану з перебоями у постачанні нафти.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Facebook: головні фінансові новини

Результати засідання ФРС

У своїй заяві Федеральний комітет з операцій на відкритих ринках послався на впевнене зростання економічної активності, незважаючи на невизначеність через іранську кризу, але нагадав і про підвищену інфляцію, пов'язану з перебоями у постачанні нафти.

Рішення зберегти ставку незмінною ухвалене вчетверте поспіль. Воно повністю відповідало очікуванням ринку, але наростають побоювання щодо посилення політики на наступних засіданнях.

Думки чиновників ФРС щодо майбутньої траєкторії розділилися, зазначає Bloomberg.

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Згідно з оновленими прогнозами регулятора, дев'ять керуючих очікують як мінімум на одне підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту до кінця року, причому шестеро з них прогнозують не менше двох підвищень. Ще дев'ять вважають, що ставка залишиться без змін або буде знижена.

Одного, 19-го, голосу не було — це дозволило припустити, що новий голова ФРС Кевін Уорш, який раніше критикував практику таких прогнозів, утримався від участі в них. Під час прес-конференції він підтвердив це.

Заява комітету виявилася помітно коротшою, ніж усі останні роки. Головне, на що звернули увагу спостерігачі, з тексту зникли формулювання, які раніше вказували на схильність регулятора до зниження ставок. На минулому засіданні включення таких сигналів до релізу викликало розбіжності в комітеті.

Все це може бути першою ознакою зміни комунікаційної стратегії Федрезерва за Уорша, вважає Bloomberg.

Уорш раніше обіцяв модифікувати підхід до взаємодії із ринками, а під час виступу оголосив, що вже формує робочі групи для реформування ключових напрямів роботи ФРС.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США, ще під керівництвом Пауелла, за підсумками засідання 28−29 квітня, не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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