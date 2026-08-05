ТОП-5 новин за середу: підтримка бізнесу, 1,4 млрд євро від ЄС та чи безпечно тримати гроші на криптобіржі

Уряд готує підтримку бізнесу після російських ударів по логістичній інфраструктурі

Кабінет Міністрів готує пакет рішень для підтримки бізнесу після серії російських атак на логістичну інфраструктуру. Зокрема, уряд планує забезпечити безперебійну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів рф

Європейський Союз надасть Україні ще 1,4 млрд євро, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти спрямують на посилення оборони та зміцнення стійкості країни. Про це повідомили очільниця Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Три великі криптобіржі закрилися за місяць: чи безпечно тримати гроші на біржі зараз

Вони пережили хакерські атаки та ведмежі ринки, але не змогли витримати нові правила гри. Всього за один місяць три відомі криптобіржі — AscendEX, BitMEX та BitMart — оголосили про зупинку роботи або повне закриття. Чому ліквідність швидко концентрується в руках кількох гігантів, нові токени більше не дають прибутку, а жорстке регулювання витісняє гравців середньої ланки? Розбираємося, що зламалося в бізнес-моделі криптобірж і до чого готуватися трейдерам.

Банки змінили оцінку ризиків грошових переказів: як тепер працює фінмон

Через які операції банк може попросити клієнта пояснити походження коштів і надати документи? Кого новий підхід до фінансового моніторингу торкнеться найбільше та як уникнути проблем із рахунком? Пояснює Ігор Биков, адвокат адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners, кандидат юридичних наук.

НБУ підвищив ключову ставку: банкіри розповіли, коли почне зростати дохідність депозитів

Попри очікування ринку, НБУ минулого тижня почав посилювати монетарну політику. Такий варіант банкіри майже не закладали до своїх прогнозів, тому «Мінфін» вирішив знову запитати у фінансистів, як, із огляду на нові дані, найближчим часом змінюватиметься депозитна політика банків і скільки зараз заробляють приватні клієнти банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн.