Вступ України до ЄС: відкрито перший та найважливіший переговорний кластер

15 червня 2026 року, у Люксембурзі під час другої Міжурядової конференції між Україною та Європейським Союзом офіційно відкрили переговорний Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals). Україна також офіційно прийняла бенчмарки (умови), визначені Європейським Союзом для подальшого просування переговорів. Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

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Що означає Кластер 1

Кластер 1 є визначальним впродовж всього переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, адже його відкривають першим і закривають останнім, а виконання проміжних бенчмарків за розділами 23 «Судова влада та фундаментальні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека» є необхідним для тимчасового закриття усіх інших переговорних розділів.

Головний переговірник, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, назвав відкриття Кластера 1 історичним моментом як для України, так і для Європейського Союзу.

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«Сьогодні ми офіційно відкрили перший Кластер, водночас — новий розділ історії, яку пишемо спільно. Європейський Союз надіслав потужний сигнал про невідворотність нашого спільного майбутнього», — наголосив він.

Тарас Качка висловив подяку державам-членам та інституціями ЄС за підтримку України, а також відзначив лідерство та наполегливу роботу Республіки Кіпр під час головування в Раді ЄС, завдяки яким вдалося зберегти динаміку переговорного процесу та досягти сьогоднішнього результату.

Україна підтвердила, що приймає acquis Європейського Союзу (право ЄС) в його чинній редакції та в тому вигляді, в якому воно розвиватиметься до моменту вступу країни до ЄС. Україна також підтвердила, що не просить жодних спеціальних умов та винятків чи перехідних періодів у межах Кластера 1. Віце-прем'єр-міністр наголосив, що наша держава залишається відданою підходу, заснованому на заслугах, відповідно до якого прогрес у переговорах має визначатися результатами впроваджених реформ.

Попри повномасштабну війну, Україна продовжує реалізацію глибоких демократичних перетворень. Для відкриття Кластера «Основи процесу вступу до ЄС» Уряд України ухвалив та реалізує три стратегічні дорожні карти — у сфері верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також План дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Під час конференції Україна підтвердила відданість втіленню подальших реформ у таких сферах:

верховенство права та незалежність судової системи;

боротьба з корупцією та зміцнення незалежних антикорупційних інституцій;

функціонування демократичних інституцій та залучення громадянського суспільства;

реформа державного управління;

захист фундаментальних прав і свобод людини;

юстиція, свобода та безпека;

розвиток ринкової економіки та забезпечення макрофінансової стабільності;

прозорість державних закупівель;

статистика та фінансовий контроль.

За словами Тараса Качки, Кластер 1 є не просто технічною вимогою переговорного процесу, а комплексною програмою модернізації української держави.

«Ці реформи потрібні насамперед Україні та її громадянам. Вони зміцнюють верховенство права, підвищують якість державного управління, зменшують ризики корупції та недовіри, роблять державу більш передбачуваною для громадян, надійною для партнерів і зрозумілою для бізнесу, що також є важливим в процесі відбудови країни та залучення інвестицій», — наголосив він.

Українська сторона також заявила про намір подавати цільові пропозиції щодо прискореної секторальної інтеграції до окремих політик і програм ЄС, щоб прогрес реформ супроводжувався поступовим розширенням участі України в європейських механізмах.

Підсумовуючи, Тарас Качка підкреслив відданість України виконати всі визначені бенчмарки у найкоротші строки.

Віце-прем'єр-міністр також наголосив, що Україна очікує відкриття всіх інших переговорних кластерів без зволікань влітку цього року, адже усі необхідні передумови виконані, що було підтверджено Європейською Комісією.

Заступниця Міністра з європейських справ Республіки Кіпр Марілена Рауна наголосила, що майбутнє України — у Європейському Союзі, та зазначила, що ЄС продовжуватиме беззаперечно підтримувати Україну на шляху до досягнення справедливого миру та просування до членства в Євросоюзі.

Зі свого боку, Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що попри повномасштабну російську агресію, значні людські та економічні втрати, руйнування культурної спадщини Україна зберегла незмінну відданість європейському курсу та продовжила впроваджувати необхідні реформи. З її слів, прогрес, досягнутий Україною на шляху до відкриття Кластера 1, демонструє зрілість її інституцій та відданість принципам, що лежать в основі усього Європейського Союзу.