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17 червня 2026, 15:30

Половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів

Україна потребує близько 4,5 млн додаткових працівників. Але бізнес не поспішає шукати їх за кордоном. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 45% компаній не планують наймати трудових мігрантів взагалі, ще 41% допускають таку можливість лише теоретично. Активно працюють у цьому напрямі лише 12% респондентів, а реальний досвід є у 2%.

Україна потребує близько 4,5 млн додаткових працівників.

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Чому бізнес не хоче працівників-іноземців

Головні бар'єри полягає в практичних складнощах найму іноземних співробітників. Компанії називають в першу чергу:

  • мовний бар'єр;
  • тривалу адаптацію персоналу;
  • державну бюрократію;
  • високу вартість легалізації;
  • тривалі строки оформлення.

Ті, хто вже проходив ці процедури, оцінюють їх різко негативно: 87% вважають процес проблемним, з яких 33% — надмірно складним.

Лише 13% назвали його зручним.

Цифри пояснюють чому так складається. Повна легалізація одного іноземного працівника коштує в середньому 40 000 грн. Ця сума складається з оформлення дозволу на роботу, візи, посвідки на тимчасове проживання та інші адміністративні витрати. Загалом іноземний працівник обходиться на 25−30% дорожче за місцевого. Саме тому 58% опитаних не вважають такий найм економічно доцільним.

Скільки часу займає оформлення

Строки — окремий біль. Для 36% компаній процедура займає від одного до трьох місяців, для 42% — від трьох до шести. Ще 19% витрачають понад пів року. Оформити працівника менш ніж за місяць не вдається майже нікому.

На тлі дефіциту у 4,5 млн працівників реальна кількість іноземців, які офіційно працювали в Україні у 2025 році, ледве досягла показника в 6 200 осіб. Це 0,14% від потреби. Переважно вони зайняті у будівництві та переробній промисловості.

Що могло б змінити ситуацію

Бізнес формулює наступний запит до держави: негайно потрібні цифровізація процедур, спрощення міграційних вимог і зниження вартості оформлення.

Але є й інший погляд: 41% респондентів вважають, що сильніша державна підтримка внутрішньо переміщених осіб зменшила б потребу в іноземній робочій силі, і це, мабуть, найреалістичніший короткостроковий варіант.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
17 червня 2026, 15:48
#
Кожен, хто пропонує завозити мігрантів з будь-якою метою — ворог України. Дефіциту робочої сили немає, люди просто бояться вийти з дому.
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