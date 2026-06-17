Україна потребує близько 4,5 млн додаткових працівників. Але бізнес не поспішає шукати їх за кордоном. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 45% компаній не планують наймати трудових мігрантів взагалі, ще 41% допускають таку можливість лише теоретично. Активно працюють у цьому напрямі лише 12% респондентів, а реальний досвід є у 2%.
Половина українського бізнесу не хоче наймати іноземців навіть за гострого дефіциту кадрів
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Чому бізнес не хоче працівників-іноземців
Головні бар'єри полягає в практичних складнощах найму іноземних співробітників. Компанії називають в першу чергу:
- мовний бар'єр;
- тривалу адаптацію персоналу;
- державну бюрократію;
- високу вартість легалізації;
- тривалі строки оформлення.
Ті, хто вже проходив ці процедури, оцінюють їх різко негативно: 87% вважають процес проблемним, з яких 33% — надмірно складним.
Лише 13% назвали його зручним.
Цифри пояснюють чому так складається. Повна легалізація одного іноземного працівника коштує в середньому 40 000 грн. Ця сума складається з оформлення дозволу на роботу, візи, посвідки на тимчасове проживання та інші адміністративні витрати. Загалом іноземний працівник обходиться на 25−30% дорожче за місцевого. Саме тому 58% опитаних не вважають такий найм економічно доцільним.
Скільки часу займає оформлення
Строки — окремий біль. Для 36% компаній процедура займає від одного до трьох місяців, для 42% — від трьох до шести. Ще 19% витрачають понад пів року. Оформити працівника менш ніж за місяць не вдається майже нікому.
На тлі дефіциту у 4,5 млн працівників реальна кількість іноземців, які офіційно працювали в Україні у 2025 році, ледве досягла показника в 6 200 осіб. Це 0,14% від потреби. Переважно вони зайняті у будівництві та переробній промисловості.
Що могло б змінити ситуацію
Бізнес формулює наступний запит до держави: негайно потрібні цифровізація процедур, спрощення міграційних вимог і зниження вартості оформлення.
Але є й інший погляд: 41% респондентів вважають, що сильніша державна підтримка внутрішньо переміщених осіб зменшила б потребу в іноземній робочій силі, і це, мабуть, найреалістичніший короткостроковий варіант.
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