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15 червня 2026, 14:31

НБУ різко збільшив продаж валюти: інтервенції сягнули максимуму з кінця березня

Нацбанк минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $388,4 млн, або на 50,7%, — до $1 млрд 154,9 млн, що стало найбільшим тижневим обсягом інтервенцій з кінця березня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на статистику на регулятора.

Нацбанк минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $388,4 млн, або на 50,7%, — до $1 млрд 154,9 млн, що стало найбільшим тижневим обсягом інтервенцій з кінця березня.

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Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зросло до $166,0 млн з $119,0 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $663,9 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилось: з понеділка по четвер воно становило майже $21,1 млн проти $18,9 млн на позаминулому тижні.

Як змінювався курс

Офіційний курс гривні до долара, який на початку минулого тижня становив 44,3583 грн/$1, з 9 по 11 червня послідовно оновлював історичні мінімуми, сягнувши в четвер 44,9790 грн/$1, після чого наприкінці тижня гривня дещо зміцнилася — до 44,9256 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара протягом тижня рухався слідом за офіційним: курс купівлі зріс майже 60 коп. — до 44,64 грн/$1, а курс продажу майже на 64 коп. — до 45,08 грн/$1.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Mr YouSt
Mr YouSt
15 червня 2026, 15:05
#
Все верно — успеть продать подороже, пока держится курс высоким.
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0
EconomistPetya
EconomistPetya
15 червня 2026, 15:23
#
Загон хомячков, которые не верят в гривну, как я и говорил раньше. Не данатят свободные деньги на ЗСУ, так задонатят их другим способом.
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