Чехія перестала надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку

Із 5 серпня Чехія припинила надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, які не можуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків. Нові правила стосуються лише тих, хто подаватиме заяву на отримання статусу після цієї дати. Про це повідомляє чешське видання Novinky.cz.

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Хто не зможе отримати тимчасовий захист

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар повідомив, що відтепер українські чоловіки віком від 23 до 60 років зможуть отримати тимчасовий захист лише за умови, якщо підтвердять через застосунок «Резерв+», що виконали свої військові обов'язки відповідно до українського законодавства.

Нові вимоги поширюються на первинне та повторне оформлення тимчасового захисту, а також на отримання цього статусу для возз'єднання сім'ї.

Водночас зміни не стосуватимуться українців, які вже мають тимчасовий захист у Чехії та безперервно зберігали цей статус.

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У Чехії пояснили причини рішення

За словами Метнара, нові правила дадуть змогу суттєво скоротити кількість нових заяв від українських чоловіків та зменшити навантаження на систему охорони здоров'я й соціального забезпечення країни.

Зазначається, що Чехія є одним із лідерів серед країн ЄС за кількістю українських біженців на душу населення. Через це влада неодноразово заявляла, що можливості країни щодо прийому нових переселенців майже вичерпані.

Наразі в Чехії проживають понад 393 тисяч українських біженців. Якщо до 2025 року серед них переважали жінки, то протягом останнього року кількість чоловіків серед новоприбулих почала зростати. За останні 12 місяців до країни прибули близько 21 200 українських чоловіків віком від 18 до 65 років.

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Нові правила грунтуються на рішенні ЄС

Раніше Європейський Союз продовжив дію механізму тимчасового захисту для українців до березня 2028 року.

Водночас у рішенні Ради ЄС передбачено, що чоловіки, які прибуватимуть після 5 серпня 2026 року, не зможуть автоматично отримати цей статус без підтвердження виконання військового обов'язку відповідно до законодавства України.

Кожна держава-член ЄС самостійно визначатиме перелік документів, які потрібно буде надати для підтвердження цього.