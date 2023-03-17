Головне за тиждень: Банкрутство банків, компенсація за зруйноване житло і ставки НБУ та ЄЦБ

Банкрутство Silicon Valley Bank та проблеми Credit Suisse «розбудили привидів» фінансової кризи та обвалили акції банківського сектору США та Європи. Чи знову повториться глобальний банкопад, і чи варто чекати виходу з ринку інших світових фінансових гігантів, розбирався «Мінфін».

НБУ прокоментував інформацію про потенційного інвестора для Сенс Банку

Симеон Дянков, довірена особа, якій передано право управління частинами власників Сенс Банку (Альфа-Банк), заявив, що команда банку знайшла потенційного інвестора з Польщі, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена. У НБУ назвали це маніпуляцією.

Постачальники продовольства для ЗСУ закуповують продукти вдвічі дешевше, ніж продають їх Міноборони — «Схеми»

Постачальники харчування для військовослужбовців купують продукти за цінами вдвічі-втричі нижчими, ніж зазначені у контрактах з Міністерством оборони України. Маржа для приватних фірм за найбільш «ходовими» продуктами для армії на багатомільярдних контрактах може становити від 30 до 70%. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми» (Радіо Свобода).

Україна 2023: падіння експорту, кредити, фінансова допомога, прогноз курсу (відео)

У цьому відео Олексій Козирєв та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст говорять про фінансову допомогу Україні, чи варто брати кредити у МВФ чи уряду країн безпосередньо, падіння експорту у 2023 році та яким буде курс долара в Україні.

У Києві та області скорочують комендантську годину

З 26 березня у Києві та Київській області планується скоротити комендантську годину. Тепер він триватиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, запроваджені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. За словами голови НБУ Андрія Пишного, такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтримці стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом'якшення обмежень на ньому.

ЄЦБ підвищив ставку до 3,5% річних

Європейський центробанк підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів з 3% до 3,5% на засіданні в четвер, 16 березня. На таке ж значення регулятор підняв ставку за депозитами — її було підвищено до 3%. Ставку за маржинальними кредитами було підвищено до 3,75%.

Верховний Суд Британії ухвалив рішення на користь України у справі «боргу Януковича» на $3 мільярди

Верховний Суд Сполученого Королівства ухвалив рішення, що справу, ініційовану Росією проти України щодо єврооблігацій на суму $3 млрд, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Компенсація за зруйноване житло: у Раді назвали терміни отримання виплат

Після ухвалення наприкінці лютого Верховною Радою законопроекту № 7198 усі інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію.

Ощадбанк підняв ставки на всі свої гривневі депозити

Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Скільки тепер можна заробити на вкладі у банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

Крадіжки з карт, захмарні кредитні борги та блокування підозрілих клієнтів

Проблеми з отриманням готівки досі залишаються чи не найголовнішим предметом розбіжностей між банками та їх клієнтами. Але не тільки це завдавало клопоту споживачам фінансових послуг. Мінфін з'ясував, на що скаржилися клієнти фінустанов у лютому і як банки вирішували ці скарги.

Найкращий відгук лютого: клієнт Привату не зміг зняти долари з рахунку, тому що тепер мінімальна сума замовлення — $300

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому. Ним став клієнт Приватбанку під ніком OlegAn79, який розповів, як не зміг зняти зі свого рахунку $200. Причина — нові правила банку щодо мінімальної суми замовлення готівки. Його досвід може бути корисним іншим читачам Мінфіну.

Як і коли націоналізуватимуть Сенс Банк

НБУ вніс законопроект, який дає змогу забрати системний банк у акціонерів під санкціями. Причина його появи очевидна: підготувати законодавчий ґрунт для націоналізації Сенс Банку (Sense Bank). «Мінфін» обговорив з експертами таку можливість, на яку багато хто чекає з 24 лютого 2022 року, і проаналізував ситуацію в самій структурі.

Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив