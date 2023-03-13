Найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив
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Позиція компанії
«ТОВ «Паріматч», дотримуючись Конституції, законів України та указу президента України № 145/2023 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» повідомляє наступне: Операційна діяльність компанії припинена; Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано», — йдеться в повідомленні.
Що очікувати клієнтам
Наступними кроками компанії буде:
- повернення грошей клієнтів з балансів;
- призупинення всіх партнерських контрактів;
- завершення трудових відносин з колективом компанії.
Передісторія
«Мінфін» писав, що в Україні ввели санкції проти низки букмекерських компаній та лотерей, які пов’язані з Росією, терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ № 145/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.
Серед букмекерських компаній і лотерей до яких запровадили санкції є українські компанії, а саме ТОВ «Паріматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.
На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії.
Коментарі - 23
Та ще й дуже брудний бізнес.
Ці всі контори треба взагалі до дідька позакривати, бо там грають та програють найбідніші.
Будьякий онлайн-ігорний бізнес не має рекламуватися та бути супер доступним. Це паразитування на людях, що недостатньо розумні, щоб не сприймати ставки як швидкий метод розбагатіти.
Я не гравець і не маю до данної компанії ніякого відношення.
Те що погано регулюється або знаходиться поза межами юрисдикції країни має бути під контролем.
А про букмекерів я взагалі не хочу говорити.
Кожного разу, як перемаєтесь питаннями фінансової «демократії» нагадуйте собі, що частка перелічених вами інструментів в Україні дуже незначна на даний момент.
Тобто якщо взяти уявних тисячу пересічних, там будет 50 гравців, 10 криптоінвесторів, 200 користувачів пейпалу. Це абстрактні цифри. Причому користувачі пейпалу взагалі то позбавлені тільки p2p платежів з укр карток, тобто не дуже й страждають.
При цьому 750 з тисячі українців навіть не підозрюють, що комусь з тих 250 болить. Набагато важливіше щоб зараз банківська система працювала стабільно, а не щоб екзотичні або маловживані інструменти були доступні. Декотрі з них ще й діряві в плані визначення походження грошей.
Згадайте перші дні війни, коли взагалі незрозуміло було, чи коштують хоть 1 копіку гроші на рахунках. Та коли магазини пару днів картки не приймали, а смоктали з людей готівку. Банківська система встояла — це головне. А потреби невеликого відсотку користувачів зараз нікого не хвилюють.