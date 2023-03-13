Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 березня 2023, 8:13 Читать на русском

Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив

Найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій.
Фото: sport.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція компанії

«ТОВ «Паріматч», дотримуючись Конституції, законів України та указу президента України № 145/2023 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» повідомляє наступне: Операційна діяльність компанії припинена; Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано», — йдеться в повідомленні.

Що очікувати клієнтам

Наступними кроками компанії буде:

  • повернення грошей клієнтів з балансів;
  • призупинення всіх партнерських контрактів;
  • завершення трудових відносин з колективом компанії.

Передісторія

«Мінфін» писав, що в Україні ввели санкції проти низки букмекерських компаній та лотерей, які пов’язані з Росією, терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ № 145/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед букмекерських компаній і лотерей до яких запровадили санкції є українські компанії, а саме ТОВ «Паріматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.

На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 23

+
+75
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
13 березня 2023, 8:41
#
Я не игрок, но все єто какая-то жуть.Что-то не так в Датском королевстве…
+
+89
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2023, 8:59
#
Ніякої жуті, просто руzzійский бізнес іде за кораблем.
Та ще й дуже брудний бізнес.
Ці всі контори треба взагалі до дідька позакривати, бо там грають та програють найбідніші.
+
+190
gsv
gsv
13 березня 2023, 9:01
#
Тільки це не російська компанія!!! Всі філії на білорусі і на росії закриті в 2022. Це звичайний перерозподіл ринку
+
+33
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2023, 11:15
#
Останне речення ви проігнорували?
Будьякий онлайн-ігорний бізнес не має рекламуватися та бути супер доступним. Це паразитування на людях, що недостатньо розумні, щоб не сприймати ставки як швидкий метод розбагатіти.
+
+30
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 березня 2023, 11:44
#
Что по поводу государственных лотерей?
+
+73
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 березня 2023, 11:47
#
А микрокредиты?
+
+45
brigadirius
brigadirius
13 березня 2023, 10:50
#
«Найбідніші» якщо не будуть втрачати гроші в азартних іграх, то втратять їх все одно але ще більш небезпечним способом для суспільства. Наприклад коли в Буковелі в місцевих повикупали паї під курорт за шалені кошти, то смертнісь від нещасних випадків зросла в 50 разів. В основному розбивалися п’яні на нових крутих тачках, та давили перехожих. Гроші не завжди благо.
+
+35
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2023, 11:12
#
Тобто доступні онлайн букмекери та азартні ігри то благо, не дають бідним розбагатіти, та збивати людей на тачках? Боже, з якими телепнями я маю спільну країну…
+
+60
brigadirius
brigadirius
13 березня 2023, 11:36
#
Нажаль я теж маю спільну країну з «совками» які знають тільки дві математичні дії: відняти та поділити.
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 березня 2023, 13:05
#
Правильно,в этом королевстве все не так. https://amp.znaj.ua/ru/society/452488-hto-zaroblyav-milyardi-na-parimatch-kompaniya-eduarda-shvindlermana-pracyuvala-u-donecku-y-lugansku-pislya-okupaciji
+
+16
neverice
neverice
13 березня 2023, 9:15
#
Щось легко вони здались, як для «неросійської» контори. Складається враження, що небагато і втратили. Тож варіанта два — або знайшли спосіб перенести активи всередині України. Або ж, що більш ймовірно — перенесли основну діяльність в росію та білорусь. Що доводить, що зв‘язок з російським бізнесом там таки був.
+
+42
gsv
gsv
13 березня 2023, 9:33
#
Parimatch не здалась і схоже зеленка нарвалась на черговий скандал. Https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3681188-parimatch-zaavlae-so-kompanii-holdingu-bezpidstavno-potrapili-pid-sankcii.html
+
+121
kadaad1988
kadaad1988
13 березня 2023, 10:48
#
Кто-то из приблеженных к власти решил отломить себе жирный кусок. Не удивлюсь, если через пару недель или месяцев всплывет подобная конторка, но уже совсем с другими владельцами!
+
+38
brigadirius
brigadirius
13 березня 2023, 10:51
#
Цікаво, Щипач до цього причетний чи ні?
+
+7
виталий шихуцкий
виталий шихуцкий
13 березня 2023, 11:25
#
И когда будут возвращени деньги?
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 березня 2023, 12:03
#
Никогда. Заливай на фавбет :)
+
+15
jakiro
jakiro
13 березня 2023, 12:48
#
Буде урок, надіюсь інші бізнеси добре подумають перш ніж працювати в Україні
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
13 березня 2023, 19:49
#
Якщо це ігорні бізнеси — нехай пірнають до крейсера «мацква»
+
+75
virusolog
virusolog
14 березня 2023, 4:25
#
Ігроман завжди знайте де грати, а налог піде в іншу країну. А це не малі сумми. Нажаль.

Я не гравець і не маю до данної компанії ніякого відношення.
+
+60
EVM
EVM
14 березня 2023, 7:24
#
Криптовалюта-зло, Букмекеры-зло, онлайн кошельки и другие платежные системы-зло! ОщадБанк рулит!!! Спасибо сердобольным что лишаете людей зла. Сейчас все так просто прикрыть — стоит только намекнуть про мордорский след и дело в шляпе. Даже доказательств не надо. Вот только Свято место пусто не бывает и занимают его патриоты которые далеко от линии фронта находятся.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 березня 2023, 9:43
#
Чому одразу зло і чому одразу тільки Ощадбанк?
Те що погано регулюється або знаходиться поза межами юрисдикції країни має бути під контролем.
А про букмекерів я взагалі не хочу говорити.

Кожного разу, як перемаєтесь питаннями фінансової «демократії» нагадуйте собі, що частка перелічених вами інструментів в Україні дуже незначна на даний момент.

Тобто якщо взяти уявних тисячу пересічних, там будет 50 гравців, 10 криптоінвесторів, 200 користувачів пейпалу. Це абстрактні цифри. Причому користувачі пейпалу взагалі то позбавлені тільки p2p платежів з укр карток, тобто не дуже й страждають.

При цьому 750 з тисячі українців навіть не підозрюють, що комусь з тих 250 болить. Набагато важливіше щоб зараз банківська система працювала стабільно, а не щоб екзотичні або маловживані інструменти були доступні. Декотрі з них ще й діряві в плані визначення походження грошей.

Згадайте перші дні війни, коли взагалі незрозуміло було, чи коштують хоть 1 копіку гроші на рахунках. Та коли магазини пару днів картки не приймали, а смоктали з людей готівку. Банківська система встояла — це головне. А потреби невеликого відсотку користувачів зараз нікого не хвилюють.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:48
#
«Совки» завжди люблять рахувати чужі гроші, до яких не мають ніякого відношення. «Якщо в сусіда гарніша хата то він ворюга" — з таким підходом нам цивілізований світ не світить.
+
0
Hvt7s
Hvt7s
14 березня 2023, 12:50
#
Так они уже работают) Людей кинули, а сами переименовали и дальше рубают бабло) выходит внесением в санкции кинули только людей) забавно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає sin777 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами