Офіційно: Букмекерська компанія «Паріматч» припиняє діяльність та звільняє колектив

Найбільша букмекерська компанія України Parimatch призупиняє діяльність після накладення санкцій. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція компанії

«ТОВ «Паріматч», дотримуючись Конституції, законів України та указу президента України № 145/2023 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» повідомляє наступне: Операційна діяльність компанії припинена; Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано», — йдеться в повідомленні.

Що очікувати клієнтам

Наступними кроками компанії буде:

повернення грошей клієнтів з балансів;

призупинення всіх партнерських контрактів;

завершення трудових відносин з колективом компанії.

Передісторія

«Мінфін» писав, що в Україні ввели санкції проти низки букмекерських компаній та лотерей, які пов’язані з Росією, терміном на 50 років. До списку потрапили 287 юридичних та 120 фізичних осіб. Відповідний указ № 145/2023 підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед букмекерських компаній і лотерей до яких запровадили санкції є українські компанії, а саме ТОВ «Паріматч», Фінансова компанія «Лео», ПокерматчUA.

На розрахункових рахунках компанії ТОВ «Паріматч» заблоковано 250 млн грн клієнтів компанії.