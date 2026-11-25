Після закриття міжбанку у середу, 25 листопада, курс долара впав на 10 копійок у купівлі і на 8 копійок у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
25 листопада 2026, 17:34
Після ранкового подорожчання долар пішов униз: як закрився міжбанк 25 листопада
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Валютний ринок
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Відкриття 25 листопада
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Закриття 25 листопада
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Зміни
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45,27/45,30
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45,17/45,22
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10/8
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49,53/49,55
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49,43/49,47
|
10/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,10−45,69 грн. Євро купують за 49,41 грн, а продають за 50,17 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,60−45,69, євро — 49,98−50,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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