У Києві та області скорочують комендантську годину

З 26 березня у Києві та Київській області планують скоротити комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше», — заявив очільник столиці.

За його словами, магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

У застосунку «Київ Цифровий» також прийшло повідомлення про скорочення комендантської години у Києві та області.

Ще там нагадали, що 26 березня о 3:00 Україна переходить на літній час. Годинники переводяться на годину вперед.