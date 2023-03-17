У Києві та області скорочують комендантську годину

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 березня 2023, 15:00 Читать на русском

У Києві та області скорочують комендантську годину

З 26 березня у Києві та Київській області планують скоротити комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

З 26 березня у Києві та Київській області планують скоротити комендантську годину.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше», — заявив очільник столиці.

За його словами, магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

У застосунку «Київ Цифровий» також прийшло повідомлення про скорочення комендантської години у Києві та області.

Ще там нагадали, що 26 березня о 3:00 Україна переходить на літній час. Годинники переводяться на годину вперед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 15:13
#
Совершенно трезвые размышления полковника ВВС Украины. https://glavcom.ua/amp/ru/news/lutsenko-objasnil-pochemu-ukraine-nuzhna-nemedlennaja-obshchaja-mobilizatsija-915012.html
+
+37
AleksandrBank
AleksandrBank
17 березня 2023, 15:27
#
Юрия Луценка?! Скажи ему иди нах популист!
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 16:41
#
Я тоже бухал до ковида не каждый день,как полковник ВВС,но периодически системно раз в 3 дня. Потом резко бросил и сейчас я чувствую себя просто фантастично и потужно молодо. Но носогубные складки остались,к сожалению. Я похудел на 11 кило,нервы пришли в порядок,кровообращение улучшилось,лейкоциты показали рост,я стал нравиться себе в зеркало и зачем,спрашивается,мне тратить свою энергию,чтобы посылать маршала аэрокосмических войск куда-то на что-то, это сделают и без меня более достойные и опытные граждане самой демократической страны в мире.
+
0
yarg
yarg
17 березня 2023, 16:49
#
Ну вот. здоровый и готовый в армию. К луценку. :)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 17:06
#
В аэрокосмические войска хоть сейчас))
+
0
yarg
yarg
17 березня 2023, 16:13
#
А что ж там трезвого ?

«ни одно государственное СТО не работает» — а откуда бы появились государственные СТО ? они что — где-то есть ?
«Есть десятки авторемонтных заводов» — где ? какие ? чем они занимались в мирное время ? Нет никаких десятков заводов в природе.
ну такое…
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 16:41
#
Напомнило мне монолог галыгина из камеди.
+
0
Владимир Ивах
Владимир Ивах
17 березня 2023, 17:36
#
Ты, кацапская крыса, еще здесь?
+
0
Три літри
Три літри
17 березня 2023, 17:03
#
Знов київський пупоцентризм.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами