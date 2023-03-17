З 26 березня у Києві та Київській області планують скоротити комендантську годину. Тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві та області скорочують комендантську годину
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«Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години — тобто, працюватимуть на годину довше», — заявив очільник столиці.
За його словами, магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.
У застосунку «Київ Цифровий» також прийшло повідомлення про скорочення комендантської години у Києві та області.
Ще там нагадали, що 26 березня о 3:00 Україна переходить на літній час. Годинники переводяться на годину вперед.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
«ни одно государственное СТО не работает» — а откуда бы появились государственные СТО ? они что — где-то есть ?
«Есть десятки авторемонтных заводов» — где ? какие ? чем они занимались в мирное время ? Нет никаких десятков заводов в природе.
ну такое…